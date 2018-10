Un aer mai putin poluat ar putea insemna economii de 183 miliarde euro pentru cetatenii UE

studiu

Conform rezultatelor cercetarii, reziduurile din aer sunt responsabile pentru unul din zece decese premature din intreaga lume si vor costa UE 475 miliarde de euro in perioada 2018 - 2025, echivalent cu 2,9% din media anuala PIB.Lansat la Bruxelles, la un eveniment dedicat liderilor politici si factorilor de decizie, raportul contureaza o imagine detaliata asupra problemelor calitatii aerului pe intreg continentul, punand accent pe solutii concrete, inovatoare de transport si incalzire cu scopul de a proteja cetatenii Europei de poluare si de impactul acesteia asupra sanatatii.Concluzia care se desprinde din studiul de specialitate este ca scaderea poluarii atmosferice ar putea aduce economii cetatenilor europeni in valoare de 183 miliarde de euro pana in anul 2025."Poluarea aerului este una dintre cele mai critice probleme din punct de vedere al sanatatii publice din acest secol, fiind motivul a peste una din zece morti premature din toata lumea, insumand peste 400.000 de morti premature in Europa, anual. Raportul numit 'Provocarea aerului curat' ofera solutii practice care ar putea imbunatati nivelul sanatatii cetatenilor si ar putea chiar sa fie de folos intregii societati. Trebuie sa incepem implementarea acestora in Uniunea Europeana fara nicio intarziere", a subliniat Jerzy Buzek, presedintele Comisiei pentru industrie, cercetare si energie a Parlamentului European si fost presedinte al acestui for.La randul sau, Diego Pavia, CEO la InnoEnergy, a declarat ca poluarea atmosferica reprezinta inca un mare risc pentru sanatatea comunitatilor."Este socant ca, in zilele noastre, poluarea atmosferica este inca un mare risc pentru sanatatea comunitatilor. Lasand la o parte costurile economice uriase, cunoscand tehnologia de care dispunem sau vom dispune in curand, nu exista niciun motiv pentru care cetatenii nu ar trebui sa respire aer curat. La InnoEnergy, abordam problemele direct si fara exceptii. Nu numai ca deschidem calea studiilor detaliate cu scopul de a intelege mai bine problema si de a identifica solutii practice, ci si cautam activ oportunitati de a oferi investitii si sustinere extinsa afacerilor ambitioase care au un plan pentru stoparea poluarii", a spus Pavia.Despre raportul InnoEnergy si Deloitte a vorbit si Irena Pichola, partener si lider al Consultantei privind Durabilitatea in Europa Centrala la Deloitte."Nu avem voie sa uitam faptul ca o calitate scazuta a aerului are un impact diferit de la om la om. Spre exemplu, exista variatii regionale cu privire la cauzele si efectele poluarii aerului, cu o mare parte a poluarii din Europa de Vest venind din transport, pe cand in Europa de Est principala cauza este caldura. Dar, pretutindeni, cum s-a mentionat si in raport, tinerii sunt printre cei mai afectati. Cu o crestere de 100 de unitati a indicelui PM, ce masoara pulberi in suspensie, se poate ajunge la o scadere a mediei asteptate de viata cu 2-3 ani la copiii cu varsta pana in 5 ani. Suntem mandri sa lucram cu InnoEnergy cu scopul de a cauta solutii la o problema de o asemenea importanta", a mentionat Pichola.EIT InnoEnergy este motorul de inovatie pentru energie durabila in Europa, care isi concentreaza atentia pe trei domenii esentiale: educatie, proiecte de inovare si servicii de creare a afacerilor. InnoEnergy a fost infiintata in anul 2010 si este sustinuta de Institutul European de Inovatie si Tehnologie (EIT) .