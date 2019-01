Baterel readuce educatia ecologica in scolile din Romania

Din 2011, proiectul Baterel educa si formeaza "eroi ai reciclarii", incurajandu-i pe cei mici sa inteleaga, sa practice si sa promoveze in randul familiei si prietenilor principiile colectarii selective si reciclarii.Noua editie a campaniei "Baterel si Lumea Non-E", se concentreaza pe dezvoltarea unor comunitati active de elevi care sustin si promoveaza reciclarea. In cadrul proiectului, elevii si profesorii se pot implica in actiuni de protectie a mediului,, dar si activitati eco-creative (realizarea de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente stiintifice).Elementele de noutate pe care aceasta editie le aduce constau in recompensarea actiunilor si rezultatelor colective, includerea unor concursuri lunare care incurajeaza creativitate ecologica (si implicit, reciclarea), si introducerea pe magazinbaterel.ro exclusiv a produselor marca Baterel." - Roxana Puia, PR Manager EnvironAstfel, pe parcursul urmatoarelor 6 luni ale anului scolar, elevii care vor fi inscrisi de profesorii coordonatori in program, vor putea concura cu alte clase si scoli in competitiile lunare cu tematica ecologica si in competita de colectare efectiva a echipamentelor electrice vechi sau defecte si a bateriilor uzate.In, elevii care participa la provocarea lunara (mini-proiecte creative) si ating punctajul maxim vor fi recompensati cu premii din colectia Baterel. In plus, in functie de numarul de proiecte in care se implica, elevii vor primi premii surprize.Pentru elevii care colecteaza cele mai mari cantitati de echipamente electrice vechi si baterii uzate, "Baterel" a pregatit premii atractive: excursie la Legoland, spatii de joaca si reciclare, table inteligente.Pe parcursul progamului, atat elevii, cat si dascalii vor avea acces la materiale informative si ghiduri care detaliaza principiile colectarii selective si ofera sfaturi pentru cresterea eficientei energetice. Cei mici vor putea beneficia de lectii demonstrative, activitati practice si invitatii la alte evenimente cu tematica ecologica.Peste 30.000 de copii au devenit parte din povestea lui Baterel in lupta pentru reciclare in cele 7 editii derulate. Pentru editia 2019, inscrierile se fac pe www.magazinbaterel.ro . Profesorii care fac inregistrarea, pot solicita informatii suplimentare la datele: 031.827.0000 sau helpdesk@baterel.ro Campania "Baterel si Lumea Non-E" este un proiect national de constientizare, responsabilitate sociala si colectare selectiva, organizat de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (S.N.R.B.) si care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.