Casa pasiva Over4, care va reprezenta Romania la Olimpiada caselor solare, expusa in Bucuresti (Galerie foto)

Eficienta energetic, sustenabila si accesibila financiar. Acestea sunt cele 3 elemente fundamentale care au stat la baza proiectarii si constructiei casei Over4.Avand o amprenta de 130 mp, produce de 3 ori mai multa energie decat consuma si va fi certificata cu standardul Passive House, cel mai exigent standard de eficienta energetica din lume.Este rezultatul muncii a unei echipe multidisciplinare de peste 50 de studenti voluntari, din peste 5 domenii profesionale ce raspund prin proiectul Over4 unei probleme actuale importante: cum construiesti eficient, sustenabil si cu costuri reduse.Competitia Solar Decathlon este considerata "Olimpiada caselor solare" si este cel mai important eveniment in domeniul arhitecturii si constructiilor la nivel mondial, cu peste 20 editii pe toate continentele de la prima editie din 2003 din SUA.Editia din acest an a competitiei Solar Decathlon va avea loc in iulie 2019 in Ungaria si aduce la start 11 echipe din 10 tari si 4 continente. Fiecare echipa participanta are la dispozitie 15 zile pentru a asambla si pune in functiune locuintele solare ce vor fi ulterior jurizate in cadrul a 10 probe, de la arhitectura, la eficienta energetica si pana la comunicare si sustenabilitate. In urma celor 10 probe se desemneaza castigatorii.Proiectul Over4 reprezinta Romania la Solar Decathlon Europe 2019 cu prototipul Over4 - o casa solara, 100% electrica si modulara, ce va fi transportata in 6 TIR-uri in Ungaria si construita in doar 10 zile si care indeplineste toate exigentele in ceea ce priveste confortul interior si consumul de energie."Consideram ca tot efortul depus in ultimul an si jumatate se incununeaza cu rezultatul mult asteptat: un prototip inovator de locuinta sustenabila care raspunde tutor cerintelor de confort, eficienta energetica si nevoilor actuale ale pietei constructiilor. Multumim universitatilor partenere, celor peste 50 de tineri pasionati implicati pana in prezent si celor peste 40 de parteneri cu sprijinul carora am ajuns pana in acest punct. Suntem si mai motivati sa tinem steagul Romaniei pe podiumul competitiei din Ungaria si pentru asta cautam parteneri cu care sa asiguram restul de 40% din bugetul total al proiectului." a declarat Daniel Butucel, Responsabil Parteneriate si Co-Fondatorul Proiectului Over4.Inainte de competitia Solar Decathlon, casa Over4 va fi asamblata si deschisa publicului timp de 30 zile in centrul Bucurestiului, pe situl aflat la intersectia dintre Bulevardul Unirii si Nerva Traian. Evenimentul oficial de deschidere va avea loc miercuri, 15 mai si va da startul perioadei de vizitare in care vor fi organizate tururi publice zilnice si evenimente pe teme de eficienta energetica si dezvoltare sustenabila.Sunt asteptati sa o viziteze toti cei interesati de domeniul constructiilor sustenabile, mai ales cei care vor sa-si construiasca sau achizitioneze o locuinta, intrucat casa Over4 este un exemplu practic care raspunde nevoilor actuale ale pietei constructiilor. De asemenea, cei interesati sa afle mai multe detalii despre procesul de constructie al casei sunt invitati pe situl de constructie unde sunt asteptati de voluntarii proiectului pentru discutii tehnice.Printre partnerii proiectului se numara: Makita, Glulam, ProBuilding, Kronospan, Knauf Insulation, NOD Makerspace, Valrom, Daikin, Aluprof, Hoval, Grohe, Romania Green Building Council.Over4 este un ONG fondat de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" si are ca scop derularea proiectului Over4 dar si ale altor proiecte cu impact pozitiv din punct de vedere educational dar si din punct de vedere al cercetarii si dezvoltarii in domeniul constructiilor sustenabile si eficiente energetic. Proiectul functioneaza prin parteneriate strategice si sponsorizari. Mai multe detalii despre echipa, proiect si despre modul in care va puteti implica, gasiti pe site-ul www.over4.org