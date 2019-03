Cum se poate transforma Bucuresti intr-un oras verde si curat, la fel ca Singapore #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa ne vorbiti despre experienta dumneavoastra in infrastructura verde.

Care a fost prima parere pe care v-ati facut-o despre Bucuresti?

Ce solutii vedeti pentru un Bucuresti mai verde si mai putin poluat?

Ce ar insemna acest lucru, ca investitie, pentru autoritatile locale?

Bucuresti a avut, la un moment dat, niste acoperisuri verzi in statiile de tramvai, insa ele s-au uscat pe timul verii. A fost privit de opinia publica drept un proiect esuat. Unde am gresit?

Ce sanse avem ca Bucuresti devina un oras mai verde, mai putin poluat?

Doar 7,5% din suprafata orasului este ocupata de spatii verzi, din care 39% se afla in Sectorul 1, unde a fost luata in calcul si padurea Baneasa. In aceste conditii, indicele de spatiu verde public este de numai 9,86 mp/locuitor, conform statisticilor oficiale incluse in raportul Vital Signs dedicat Capitalei. Pentru comparatie, in Viena raportul este de 120 mp de spatiu verde per locuitor.a stat de vorba cu Gary Grant , promotor al acoperisurilor verzi, consultant international in solutii de inverzire a oraselor si autor a numeroase carti pe aceasta tema.Potrivit specialistului, nimic nu este batut in cuie. Bucuresti poate sa fie un oras curat, cu cateva conditii, pe care el si alti experti in domeniu le-au dezbatut in cadrul conferintei, aflata la cea de-a doua editie.In anii '80 m-am ocupat de coordonarea unor rezervatii naturale urbane, insa in scurt timp am devenit tot mai interesat de crearea unui habitat salbatic in mijlocul oraselor, intre blocuri si parcuri.In 1995 am fost unul dintre artizanii gradinii Muzeului de Istorie Naturala din Londra Tot atunci am construit si unul dintre primele acoperisuri verzi, cel de pe extensia muzeului Horniman din Forest Hill, Londra In 2008 am fost rugat sa fiu co-autor al raportului tehnic London Lving Roofs si, tot atunci, am creat compania Green Roof Consultancy.Pe masura ce munca noastra a crescut, ajungand sa includa si proiecte urbane de "inverzire", in general, compania si-a schimbat numele in Green Infrastructure Consultancy Acum lucram la implementarea de planuri strategice pentru inverzirea oraselor, la crearea de pereti verzi si design de "raingardens" (spatii care colecteaza apa de ploaie de pe suprafetele minerale; scopul este ca apa de ploaie sa fie reutilizata - n.red.), precum si consiliere in managementul si mentenanta infrastructurii verzi.Bucuresti are farmec. Inca mai are o multime de cladiri istorice si parcuri. Imi place foarte mult Bucuresti vara. Ca multe alte orase, insa, Bucuresti sufera de supraaglomerare de masini.Cheia sta in imbunatatirea transportului public. Trecerea de la combustibili fosili la mecanisme electrice, fara combustie, vor imbunatati calitatea aerului.De asemenea, ar putea fi de ajutor plantarea catorva milioane de copaci si, de asemenea, crearea catorva milioane de metri patrati de acoperisuri verzi.Chiar daca autoritatile ar fi nevoite sa investeasca miliarde in imbunatatirea transportului public local, investitia in infrastructura verde este una corecta. Trebuie sa subliniez ca fiecare euro investit in infrastructura verde se intoarce inapoi in beneficiul cetatenilor mai mult decat inzecit.Insa nu doar autoritatile trebuie sa investeasca in infrastructura verde. Proprietarii de cladiri ar trebui sa construiasca gradini pe acoperisuri si terase verzi, pereti verzi si sa planteze copaci in jur.In primul rand, ceea ce unii considera a fi un esec, poate insemna doar o lipsa de rabdare. Se intampla foarte des, spre exemplu, ca gazoanele din Londra sa se usuce pe timpul verii, insa ele isi revin, odata cu sezonul ploios. De fapt, e foarte important sa intelegem sezonalitatea.Daca exista o cerinta pentru un aspect mai verde, atunci este nevoie de o implantare mai adanca si irigatii regulate.In cazul despre care vorbim, esecul a fost determinat probabil de o combinatie nefericita de probleme in design si mentenanta.Vestea buna este exista o serie de interventii mici care pot fi combinate gradual pentru a contribui la schimbare. Insa cea mai importanta schimbare pe care o putem face este la nivel de cultura.Odata ce oamenii transforma "inverzirea" orasului intr-un obiectiv, incep sa se petreaca o sumedenie de lucruri extraordinare.Singapore, spre exemplu, a facut o schimbare majora, trecand de lala. Iar asta a insemnat ca toata lumea a trebuit sa se gandeasca la "inverzire" indiferent de meseria sa.De asemenea, echipele de voluntari au un rol major in aceasta transformare. Un exemplu in acest sens sunt acele "rain gardens" propuse si instalate de voluntarii din Philadelphia O alta miscare inspirationala de tipul "Grass roots movement" (acea miscare in care oamenii genereaza o anumita evolutie economica sau politica - n.red.) este cea reprezentata de Incredible Edibles , unde voluntarii aduc mancare pe care o amplaseaza in zonele foarte sarace, astfel incat oricine sa o poata manca. Aceasta actiune a provocat autoritatile sa faca mai mult decat faceau pana atunci, de rusine.Citeste si: Bucuresti, unul din cele mai poluate orase ale Europei, are nevoie de spatii verzi ca sa respire. Cum s-a ajuns aici si care sunt solutiile?