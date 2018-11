Echipa Romaniei concureaza pentru Premiul Publicului la olimpiada caselor solare

Votul este deschis pana pe 28 noiembrie, ora 10.00, la acest link Inca de la inceputul competitiei, echipa Romaniei a urcat pe podiumul Solar Decathlon Middle East pentru premiul I la proba de comunicare, premiul II la proba de inginerie si constructie si premiul III la proba de sustenabilitate.In doar 14 zile, echipa EFdeN, formata din 33 de studenti de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Universitatea Bucuresti si Politehnica Bucuresti, a asamblat prototipul EFdeN Signature in Dubai, fiind printre primele echipe care au finalizat casa, in etapa premergatoare competitiei si clasandu-se in topul provizoriu printre primele echipe.Romania concureaza alaturi de alte 14 echipe din 11 tari si 4 continente, printre care se numara Olanda, SUA, Australia si tari din Estul Mijlociu. Acesta se bazeaza pe 10 probe, 6 fiind jurizate, iar 4 monitorizate prin masurarea performantei prototipului pe parcursul a 10 zile.EFdeN este cel mai important ONG din Romania care dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg.Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari.Membrii echipei sunt studenti ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea Bucuresti. Mai multe informatii despre proiect puteti gasi pe website-ul www.efden.org si pe paginile de social media EFdeN, Facebook si Instagram.