Environ si SNRB lanseaza un nou proiect educational prin care ii invata pe copii sa protejeze mediul: Serialul "2 minute cu AMY"

Serialul continua promovarea mesajului ecologic in randul copiilor prin mini-lectii despre protectia mediului si reciclare, avand drept obiectiv dezvoltarea unei comunitati de tineri responsabili, cu un puternic simt civic.", spuneLa fiecare doua saptamani, Amy (cunoscuta de copii si profesori datorita lectiilor deschise si atelierelor pe care le sustine in scoli) explica in episoade de 2 minute notiuni despre ecologie si protejarea mediului."2 minute cu Amy" este un serial dedicat tuturor celor care vor sa invete sau sa-si reaminteasca cum se face colectarea selectiva, care sunt factorii poluanti si mai ales cum pot sa-si reduca impactul asupra mediului.Primele 4 episoade sunt disponibile pe canalul "Baterel Eroul Reciclarii" sau la o simpla cautare pe youtube "2 minute cu Amy".Proiectul vine ca o continuare fireasca a demersurilor Environ si SNRB de a face educatia ecologica accesibila, atat direct in unitatile de invatamant, cat si in mediul online - in ultimii 8 ani programul" Baterel si Lumea Non-E" a ajuns in 1500 de scoli, iar www.magazinbaterel.ro este primul magazin online dezvoltat in cadrul unei campanii de educatie ecologica care ii recompenseaza pe elevii implicati.Si in acest an, in editia a 8-a a programului "Baterel si Lumea Non-E", elevii si profesorii s-au implicat in activitati eco-creative si concursuri de colectare selectiva a echipamentelor electrice si a bateriilor uzate.In total,au fost ridicate de la gradinitele, scolile si liceele participante.In topul scolilor care au colectat cele mai multe baterii se afla Scoala Gimnaziala Nr. 4 Sibiu (locul 1), Liceul Teoretic Nichita Stanescu Bucuresti (locul 2), Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea Falticeni (locul 3).In ceea ce priveste cantitatea de deseuri de echipamente electrice colectata, pe primul lor se afla Liceul Tehnologic Crisan Criscior (Hunedoara), urmat de Scoala Gimnaziala Nr. 5 Galati, Gradinita cu Program Normal Calacea (Timis) . Clasele castigatoare vor fi premiate cu table interactive, tabere si produse din colectia Baterel.Pana acum, peste 40.000 de elevi si liceeni au invatat despre protectia mediului, colectare selectiva si reciclare, devenind parte din comunitatea #EroiiReciclarii.In cadrul proiectului, intreaga comunitate de elevi si profesori se implica in cursuri de protectie a mediului, actiuni de voluntariat, concursuri de colectare selectiva a echipamentelor electrice si a bateriilor uzate, dar si activitati eco-creative.O noua editie a proiectului "Baterel si Lumea Non-E" va reincepe din septembrie 2019, iar inscrierile se pot face pe www.magazinbaterel.ro