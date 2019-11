GreenTech Film Festival aduce la Cluj-Napoca premiera documentarului "Blue Heart", un film prezentat de Patagonia

In premiera pentru publicul din Cluj-Napoca, GreenTech Film Festival va prezenta documentarul "", produs de Patagonia, unul dintre cele mai respectate branduri din lume pentru faptul ca prin actiunile sale reuseste sa sensibilizeze publicul cu privire la problemele de mediu si schimbarile climatice.Filmul documenteaza lupta pentru protejarea ultimelor rauri salbatice ale Europei si atrage atentia asupra unui potential dezastru de mediu in Europa. Filmul este proiectat in intreaga lume ca o piesa centrala a campaniei Salvati Inima Albastra a Europei. La finalul proiectiei, publicul din sala va putea participa la un Q&A.Din programul proiectiilor de film face parte si documentarul "", un film care ne ofera un tur captivant in cadrul unui sistem modern de agricultura urbana, care pare a fi pe punctul de a intra in mainstream, dar si animatia norvegiana "" adresata copiilor cu varste intre 5 si 11 ani.In plus, elevii de gimnaziu si liceu sunt invitati sa ia parte la atelierul, prezentat de Fundatia Comunitara Cluj-Napoca, in cadrul caruia vor descoperi noi solutii tehno-educationale prin care verdele sa devina culoarea dominanta a mediului inconjurator.Pe toata durata evenimentului, publicul din Cluj va putea sa vada expozitia "", un concept prezentat de Food Waste Romania cu scopul de a constientiza importanta reducerii risipei alimentare si a impactului de carbon prin actiuni simple, de zi cu zi - cumparaturi inteligente, depozitare optima a alimentelor, portionare corecta, gatit din resturi.Programul complet al evenimentelor este disponibil pe site-ul www.greentechfilmfestival . Accesul la toate evenimentele incluse sub umbrela festivalului este gratuit si se face in baza unei rezervari la contact@greentechfilmfestival.ro Grafica prezentata in vizualul acestei editii apartine lui, cunoscut desenator, ilustrator si scriitor.Trailerul oficial al festivalului poate fi vazut pe canalul de Youtube ( http://bit.ly/2pw7G3I ) si pe pagina de Facebook GreenTechFilmFestival ( http://bit.ly/2JDmaWm ).este un concept lansat de Media Image Factory, agentie specializata in dezvoltarea proiectelor si initiativelor cu impact social, iar cea de-a treia editie se desfasoara cu sprjinul Ambasadei Suediei la Bucuresti, Ambasadei Novegiei la Bucuresti, Ambasadei Finlandei la Bucuresti, Institutului de Film Norvegian, Innovation Norway, Facultatii de Hidrotehnica (UTCB), Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, Primarei Cluj-Napoca, Cinema Dacia, ARCUB, Primariei Capitalei.: Vodafone Romania, Asociatia Alucro, Every Can Counts, Asociatia ENVIRON, SNRB, Park Lake Shopping Center, Seneca Anticafe, Ashoka Romania, Cinema City, Seneca Ecologos, Editura Seneca, Asociatia Greenitiative, Green Mogo, Ora de Net, Asociatia E-Civis, MaiMultVerde, FoodWaste Romania, EcoProvocarea, Harta Reciclarii, Recicleta, Kolektiv, Fundatia Comunitara Cluj-Napoca, Undesigned: ProFM, Vice, Agerpres, Ziare.com, Business24, GreenReport, BIZ, Bursa, Life.rom Iqads, Stiinta&Tehnica, AARC.ro, Filme-carti.ro, Movie News, Infomediu Europa, PR Wave, Cinefan, Stiri.ONG, Modernism, I love Cluj, Cluj Life, I Like Cluj, Clujescu, Ziarul Clujean