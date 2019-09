Ikea cumpara sapte parcuri eoliene din Romania, pentru 136 milioane euro

Grupul danez Vestas este cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa.Achizitia, realizata prin divizia de investitii a Ingka Group, include 64 de turbine cu o putere totala instalata 171 MW, si vine dupa ce anul acesta grupul suedez cumparase o participatie in al doilea mare parc eolian offshore din Germania."Achizitia din Romania sprijina obiectivul nostru de a genera din surse regenerabile intreaga cantitate de energie pe care o consumam iar investitia ne aduce cu un pas mai aproape de indeplinirea tintelor noastre climatice din 2020", a afirmat seful investitiilor de la Ingka, Krister Mattsson.Acum Ingka Group detine si opereaza 900.000 de module solare si 534 turbine eoliene in 14 tari.Tranzactia trebuie aprobata de autoritatile de reglementare si ar urma sa se finalizeze in octombrie, a precizat grupul suedez.Ikea, cel mai mare retailer de mobilier din lume, are o prezenta importanta pe piata din Romania.