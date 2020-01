Ministrul Mediului: In primavara, vom demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania

"In primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, vom demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania. La nivelul ministerului exista, deja, un grup de lucru care organizeaza toata aceasta campanie. Romsilva are si va pune la dispozitie materialul saditor, puietii necesari pentru a acoperi toate suprafetele in afara ariei pe care Regia Nationala a Padurilor Romsilva o are in plan de impadurire. In primavara trebuie sa fim foarte bine pregatiti", a spus Alexe.Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, reprezentantii ACoR au fost de acord ca Unitatile Administrative Teritoriale (UAT) sa identifice cat mai repede terenurile degradate si alte suprafete de teren in vederea inceperii campaniei de impadurire. In acest sens, prim-vicepresedintele Asociatiei, Mariana Gaju, a mentionat ca masurile de impadurire se aplica nu doar in zonele de munte, ci si pentru toate terenurile de tip arabil sau degradate din mediul rural."Se refera si la proiectele cu finantare europeana, care sa poata contribui practic la investitii de biogaz, care sa foloseasca aceste materiale rezultate in urma taierii padurilor sau materialele care sunt degradabile de pe terenul Romaniei", a afirmat Gaju.De asemenea, presedintele ACoR, Emil Draghici, a propus incheierea unui acord de parteneriat intre ACoR si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) in vederea unei colaborari si consultari mai stranse intre autoritatile publice locale si cele centrale.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de coordonator tehnic al actiunilor de impadurire a terenurilor degradate, finanteaza de la bugetul de stat si prin Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica intocmirea documentatiilor tehnico-economice, lucrarile de impadurire si intretinere a terenurilor degradate, precum si paza respectivelor lucrari, pana la declararea inchiderii starii de masiv.Documentatiile tehnico-economice si lucrarile necesare pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, constituite in perimetre de ameliorare, se executa de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Proprietarii (UAT, asociatii, persoane fizice etc.) care au terenuri in perimetrul de ameliorare isi pastreaza dreptul de proprietate, atat in timpul, cat si dupa efectuarea lucrarilor prevazute in documentatiile tehnico-economice legal aprobate.Potrivit ministerului de resort, in cadrul intalnirii dintre Costel Alexe si reprezentantii ACoR, au mai fost abordate subiecte, precum: alunecarile de teren, drumurile forestiere practicabile pe care autoritatile locale le pot intretine daca sunt preluate in administrarea comunei, birocratia si proceduri greoaie in privinta obtinerii avizelor de mediu, canalele de irigatii aflate in paragina, acestea fiind un real pericol pentru comunitati, colectarea selectiva a deseurilor.In acelasi timp, UAT-urile au cerut sa fie transferate in patrimoniul lor cantoanele silvice din proprietatea Romsilva, din zonele unde a fost retrocedat fondul forestier.O alta tema de dezbatere s-a referit la introducerea in categoria "biomasa" a lastarisului provenit din defrisarea zonei de protectie si a zonei de siguranta tuturor drumurilor comunale, judetene, nationale, din curatarea pomilor fructiferi si din toaletarea tuturor pomilor, pentru a putea fi valorificat in combustibil.