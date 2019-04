Reincepe Romania Recicleaza, campania care incurajeaza romanii sa recicleze echipamentele vechi

Aflat la a treia editie, programulare drept obiective cresterea nivelului de constientizare al populatiei cu privire la importanta colectarii selective si reciclarii si incurajarea formarii unor obiceiuri responsabile fata de mediul inconjurator.Campania urmareste totodata potentarea cantitatilor de aparate electrice vechi colectate si trimise catre reciclare in vederea onorarii angajamentelor luate de tara noastra in domeniul protectiei mediului si protejarii sanatatii cetatenilor.In prima etapa a campaniei, s-au inscris deja 60 de localitati din toate judetele tarii, calendarul actiunilor de colectare fiind publicat pe pagina campaniei www.reciclamimpreuna.ro/romania-recicleaza . Primariile care doresc sa se alature programului isi pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro Campania se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participantilor care predau aparatura veche sau defecta la punctele de colectare. Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetatenii pot solicita ridicarea de la domiciliu in baza unei programari realizate prin Call Center la 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro "Relansarea campaniei Romania Recicleaza reprezinta o continuare fireasca a unui demers care s-a bucurat de un real succes inca de la prima editie din iunie 2018. Numele programului nu este o alegere pur intamplatoare, ci reprezinta expresia intentiei Asociatiei Environ de a transforma un program de colectare intr-o miscare nationala care speram ca va atrage un numar tot mai mare de sustinatori, atat din randul persoanelor fizice care aleg sa recicleze, cat si al autoritatilor publice implicate activ in derularea campaniei.Desi tara noastra mai are inca multi pasi de parcurs pentru a atinge acel deziderat de Societate a Reciclarii, consideram ca un sistem de management al deseurilor functional si performant este dependent de implicarea autoritatilor publice locale, de aceea reiteram invitatia de a se alatura si in acest an demersurilor noastre de a face Romania mai curata", a declaratConform, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.In primele doua editii ale campaniei Romania Recicleaza din 2018, s-au colectat in total peste 150 tone deseuri electrice din cele 100 de localitati participante, iar din punct de vedere al cantitatilor de echipamente preluate 48% au reprezentat televizoare si calculatoare, 7% frigidere si 6% masini de spalat.Atunci cand nu sunt gestionate corect, DEEE-urile si bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sanatatea umana si mediul inconjurator din cauza substantelor toxice si a continutului ridicat de metale grele.Conform celor mai recente date publicate de Eurostat, in 2016 Romania s-a clasat pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (media colectata pe cap de locuitor a fost de 1,6 kg, iar media europeana de 8,9 kg) . Acest lucru este conditionat de obiceiurile de achizitie ale romanilor, dar si de nivelul de trai mai scazut, in comparatie cu alte tari din UE.sisunt organizatii colective ce instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice si respectiv, al celui de baterii si acumulatori portabili, promovand activ conceptele de colectare selectiva, reciclare si economia circulara in tara noastra. Mai multe informatii sunt disponibile pe platforma www.reciclamimpreuna.ro