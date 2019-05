Romania Recicleaza: 50.000 kg de echipamente electrice vechi predate de romani in prima luna de campanie

Incurajati de sloganul "" si de recompense, sute de romani au predat spre reciclare aparatura electrica veche.In prima etapa a programului (15 aprilie - 15 mai) au avut loc actiuni de colectare in 35 de orase si comune (din judetele Prahova, Suceva, Maramures, Hunedoara, Constanta, Olt s.a) in care cetatenii s-au moblizat pentru reciclare.In topul localitatilor din care s-au colectat cele mai mari cantitati de DEEE-uri se numara Caracal, Harsova si Baia Sprie (Maramures) . Pentru urmatoarele saptamani alte 40 de localitati - printre care si Buzau, Ramnicu Valcea si Targu Jiu se pregatesc sa recicleze. Campania va continua pana pe 30 iunie 2019, iar primariile care doresc sa se alature isi pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro Aflat la a treia editie, programul "Romania Recicleaza" are drept obiective cresterea nivelului de constientizare al populatiei cu privire la importanta colectarii selective si reciclarii si incurajarea formarii unor obiceiuri responsabile fata de mediul inconjurator.Campania urmareste totodata potentarea cantitatilor de aparate electrice vechi colectate si trimise catre reciclare in vederea onorarii angajamentelor luate de tara noastra in domeniul protectiei mediului si protejarii sanatatii cetatenilor.", a declaratCampania "Romania Recicleaza" se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participantilor care predau aparatura veche sau defecta la punctele de colectare.Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetatenii pot solicita ridicarea de la domiciliu in baza unei programari realizate prin Call Center la 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro Conform OUG nr.5/2015, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Atunci cand nu sunt gestionate corect, DEEE-urile si bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sanatatea umana si mediul inconjurator din cauza substantelor toxice si a continutului ridicat de metale grele.