Romania Recicleaza - o campanie care a mobilizat mii de romani sa se implice in reciclare

In total, o suta de comune si orase din 37 de judete s-au implicat in actiunile de colectare selectiva in cele doua editii ale programului, desfasurate in iunie - iulie si septembrie - noiembrie 2018.Printre cele mai reciclate echipamente electrice s-au numarat televizoarele (30%), monitoarele si unitatile PC (18%) si frigiderele (7%), dar si sute de masini de spalat, aspiratoare, storcatoare, si alte electrocasnice si aparate electrice uzate sau defecte.Printre localitatile din care s-au colectat cantitati record de DEEE-uri, sunt fruntase orase mari precum, dar si localitati mai mici ca Balan (Harghita) si Harsova."Romania Recicleaza a devenit, in doar 6 luni, un program functional de colectare in care populatia preda aparatura veche spre reciclare: de la 30 de tone colectate din 22 de localitati in prima editie, am ajuns intr-un timp record la 100 de localitati si 150 de tone de DEEE. Sprijinul si comunicarea sustinuta de autoritatile locale, carora le multumim, ne-au ajutat sa deservim aproape 1 milion de romani.Ne asteptam ca in editia a 3-a sa atingem noi recorduri, iar primariile dornice sa se alature acestei miscari nationale isi pot exprima interesul pentru participarea in programul din 2019", a declaratScopul programului Romania Recicleaza este sa potenteze cantitatile reduse de echipamente electrice si casnice uzate si defecte (DEEE) trimise catre reciclare, in vederea onorarii angajamentelor luate de tara noastra pentru protectia mediului si protejarea sanatatii cetatenilor.Potrivit recomandarilor Comisiei Europene, centrele municipale de colectare constituie un canal cheie de colectare in sistemul de management al deseurilor, iar organizarea campaniilor nationale de constientizare sunt o masura necesara pentru imbunatatirea ratelor de colectare.Romania Recicleaza se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere a participantilor.Colectarea separata si reciclarea deseurilor la nivelul fiecarei comunitati are in primul rand un puternic caracter de reponsabilitate sociala si simultan, avantaje economice imediate prin acordarea bonificatiei la predarea deseurilor.Conform prevederilor, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Pentru cea de-a treia editie a campaniei Romania Recicleaza,prin e-mail la adresa office@environ.ro sau pe www.reciclamimpreuna.ro.Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) sunt organizatii colective ce instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si respectiv, al celui de baterii si acumulatori portabili, promovand activ conceptele de colectare selectiva, reciclare si economia circulara in tara noastra.Mai multe infromatii sunt disponibile pe www.environ.ro