Romanii se pregatesc pentru curatenia de toamna - incepe a patra editie "Romania Recicleaza"

Sub sloganul "DEEEgeaba pastrezi deseurile de echipamente electrice si electronice. Recicleaza-le si castigi premii pe loc!", cetatenii sunt incurajati sa predea spre reciclare aparatura electrica veche sau defecta si bateriile consumate, considerate cele mai periculoase deseuri municipale.Cea de-a patra campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate din gospodariile romanilor se va desfasura in perioada 3, in mai multe localitati din tara.Programul "Romania Recicleaza" isi propune sa mareasca nivelul de constientizare al populatiei privind importanta colectarii selective si sa potenteze cantitatea de DEEE-uri trimise catre reciclare.In prima etapa a campaniei sunt inscrise deja 65 de localitati din toate judetele tarii, iar primariile care doresc sa se alature programului isi pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro " - a declaratLansat in iunie 2018, "Romania Recicleaza" a devenit de la o editie la alta un program national functional de colectare - mii de romani au predat spre reciclare aparatura electrica veche si bateriile uzate si au fost recompensati pentru gestul lor.In total, in cele 3 editii derulate au avut loc 162 de actiuni de colectare, in urma carora 250 de tone de DEEE-uri si baterii uzate au fost trimise spre reciclare.Campania se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participantilor care predau aparatura veche sau defecta la punctele de colectare.Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetatenii pot solicita ridicarea de la domiciliu prin Call Center la numarul 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro Autoritatile publice care doresc sa se implice in program, pot transmite solicitarea pe adresa office@environ.ro sau direct prin telefon la numarul 031.827.0000.Pot participa municipii, orase, localitati mari si mici, iar organizarea campaniilor de colectare a DEEE-urilor se realizeaza in baza unui protocol de colaborare.