Tablouri din doze de aluminiu, tema unui concurs inedit

11 mai 2020

Scopul concursului este de a-i ajuta pe oameni sa constientizeze importanta acestuisi care se poate intoarce inapoi in raft in doar 60 de zile, daca este valorificat.Folosite in scop artistic, dozele din aluminiu pot ajuta la crearea unorsau(lampi, ceasuri etc).Editia organizata in perioadase adreseaza cu precadere studentilor la facultati de design si tinerilor creativi, pasionati de arta sau care vor sa isi dezvolte abilitatile de creatie.Tema concursului este, in toate formele si culorile ei.Participantii au libertatea de a alege una dintre tehnicile de lucru deja cunoscute - mozaic, metaloplastie sau pot dezvoltaprin care dozele din aluminiu ne vor ajuta sa vedem interpretari ale unor portrete celebre, peisaje, monumente sau orice obiect care ofera inspiratie.Participantii pot alege limitele in care isi vor incadra lucrarea, in functie de care vor fi acordate si premiile.Cele mai bune trei lucrari incadrate in dimensiunile 50x70 cm - 100x200 cm vor fi recompesnate cu, iar cele mai bune trei lucrari cu dimensiuni de 30x50 cm - 50x70 cm vor primiIn plus, lucrarile castigatoare vor fi folosite de Asociatia Alucro pentrucare sa contribuie la constientizarea publicului larg cu privire la importanta dozelor din aluminiu si valorificarii acestora dupa consum.Inscrierea va fi facuta dupa realizarea lucrarii, prin trimiterea a minim patru fotografii care sa suprinda tabloul in ansamblu, dar si detalii din care sa reiasa tehnica de lucru.Fotografiile vor fi insotite de un titlu al tabloului si o descriere a procesului de realizare. Regulamentul complet si oficial al concursului este disponibil pe site-ul www.canartdesignfestival.ro si pe conturile de socializare asociate.", spuneInitiativa concursului apartine Asociatiei Alucro, organizatie care activeaza in Romania de zece ani si care detine licenta pentru derularea programului european Every Can Counts ( www.everycancounts.ro ), un program derulat in prezent in 19 tari europene si conceput pentru a incuraja oamenii sa recicleze dozele din aluminiu pe care le folosesc atunci cand sunt plecati de acasa - de exemplu la locul de munca sau "on the go". ( www.everycancounts.eu ).: Designist, The Institute, Metropotam, Ziare.com, Business24.ro, Modernism.ro, Green Report, The Trends, IQool, Stiri.ongWebsite: www.canartdesignfestival.ro Facebook: facebook.com/canartdesignfestival/ Instagram: instagram.com/canartdesignfestival/