Unde reciclam? - prima harta interactiva a reciclarii, disponibila intr-o noua versiune

Toti cei care s-au intrebat vreodata "Unde reciclez bateriile uzate?" sau "Unde reciclez televizorul vechi?" pot gasi acum raspuns in aplicatia pentru smartphone si tableta, "Unde reciclam?", colectarea selectiva a deseurilor in locuri special amenajate devenind astfel o solutie la indemana oricui.Aplicatia lansata pentru prima data in 2016 de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) a fost imbunatatita pe masura extinderii retelei de puncte de colectare si are o noua interfata user friendly, plus cateva caracteristici noi.Sistemul inteligent foloseste tehnologia moderna pentru a detecta automat localizarea utilizatorului, ghidandu-l spre cel mai apropiat punct de colectare. Scopul aplicatiei este sa incurajeze si faciliteze obiceiurile de reciclare, oferindu-le romanilor o solutie simpla pentru a scapa de aparatele electrice vechi sau bateriile consumate.Utilizatorii pot accesa peste 5.000 de puncte de colectare situate in locurile in care isi fac cumparaturile, in magazinele cu produse electonice, benzinarii sau farmacii.Aplicatia ofera toate informatiile necesare - magazin, distanta, tipul de deseuri care pot fi aduse si in curand programul de lucru. Mai mult decat atat, pot afla informatii despre campaniile in derulare, spre exemplu care sunt magazinele in care pentru 20 de baterii uzate pot primi 4 baterii noi, dar si alte noutati din domeniul reciclarii."Ori de cate ori produsele electronice care ne garanteaza confortul sau bateriile care le alimenteaza, ajung la finalul ciclului de viata, destinatia trebuie sa fie una singura: centrul de reciclare. Doar astfel substantele nocive si poluante pot fi neutralizate, iar impactul asupra mediului inconjurator si sanatatii umane sa fie unul minim. Pe masura ce comunitatea celor preocupati de aspectele de mediu a crescut, iar cei interesati sa recicleze au inceput sa se tot intrebe unde pot face acest lucru, raspunsul nostru firesc a fost dezvoltarea unei noi versiuni a aplicatiei 'Unde Reciclam' cu functionalitati extinse in beneficiul utilizatorilor, dar si al celor care doresc sa fie parteneri ai proiectului", a declaratLansarea celei de-a doua versiuni a aplicatiei a avut loc cu prilejul, o initiativa a WEEE Forum in parteneriat cu Asociatia Environ, sarbatorita pentru prima data in lume, in acest an."Unde reciclam?" este disponibila in doua versiuni, atat pentru sistemele de operare iOS (Appstore) , cat si Android (Google Play) si va continua sa fie actualizata, pe masura ce reteaua de colectare se extinde cu noi puncte. De asemenea, harta poate fi consultata in varianta online la adresa www.undereciclam.ro.Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) sunt organizatii colective ce instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si respectiv, al celui de baterii si acumulatori portabili, promovand activ conceptele de colectare selectiva, reciclare si economia circulara in tara noastra.