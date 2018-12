BERD opreste investitiile in carbune, pentru protectia mediului

Deja institutia financiara a acordat prioritate energiei regenerabile, extinzandu-si sprijinul pentru politicile verzi, acum va elimina exceptiile, cum ar fi Mongolia, Polonia si Kazahstan, care obtin din carbune peste 70% din energie, transmite Reuters.Decarbonizarea sectoarelor energetice din regiunile unde este prezenta Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare necesita renuntarea la cei mai poluanti combustibili, a afirmat Nandita Parshad, director general BERD pentru energie si resurse naturale.Noua strategie vizeaza investitiile bancii din urmatorii cinci ani.Si Generali, cea mai mare companie de asigurari din Italia, a anuntat luna trecuta ca nu va mai asigura in viitor noile termocentrale pe baza de carbune sau exploatarile miniere, marcand o accelerare a sprijinului pentru politicile verzi.Decizia Generali se adauga recentelor tendinte ale companiilor care gestioneaza active si ale fondurilor suverane de a-si reduce expunerea la sectorul minier, pentru protejarea mediului.Alte companii importante care si-au redus expunerea la sectorul minier sunt Allianz SE, AXA, Scor, Swiss Re si Zurich Insurance.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in 1991 pentru a investi in fostele state din blocul comunist si a le ajuta sa faca tranzitia la economia de piata. In ultimii ani, BERD a inceput sa-si reorienteze atentia dinspre fostul bloc sovietic spre Africa de Nord si Orientul Mijociu.In Romania, BERD se numara printre investitorii institutionali de top. Pana in prezent, banca a investit aproape 8 miliarde de euro in tara in peste 400 de proiecte. Numai in 2017 a investit 550 milioane de euro in Romania. Din aceasta finantare, peste 500 milioane de euro au fost furnizate sectorului privat, cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani.