Cati bani ar castiga omenirea daca s-ar trece la economia "verde"

Transformarea modelului nostru economic spre o economie mai verde ar putea adauga cel putin 26.000 de miliarde de dolari la economia mondiala pana in 2030 si va genera 65 milioane de noi locuri de munca, sustine acest raport elaborat de Comisia Globala pentru Economie si Clima, un organism creat in 2013 si sustinut de fosti lideri politici, directori de companii si economisti, transmit Reuters si AFP."Exista inca perceptia ca tranzitia la o economie mai verde ar fi costisitoare. Incercam cu acest raport sa combatem, odata pentru totdeauna, aceasta idee", a declarat principalul autor al raportului, Helen Mountford.Gratie aparitiei unor orase mai putin poluate, dezvoltarii unor surse de energie curata, a unor infrastructuri si a unei agriculturi mai compatibile cu mediul, "vom obtine o productivitate mai ridicata, economii si o mai mare incluziune sociala", adauga autorii raportului.De asemenea, statele lumii ar putea strange venituri de 2.800 miliarde de dolari pe an pana in 2030 prin eliminarea subventiilor acordate energiilor fosile si prin introducerea unui pret eficient pe emisiile de CO2, cuprins intre 40 si 80 de dolari pe tona, in conditiile in care in prezent acest pret este mai mic in conformitate cu diferitele mecanisme introduse sau avute in vedere de 70 de state sau jurisdictii.Raportul solicita o accelerare a investitiilor in infrastructuri durabile (retele de energie, transport, apa, cladiri) . In acest sens, bancile multilaterale si de dezvoltare ar trebui sa isi dubleze investitiile, pana la 100 de miliarde de dolari pe an incepand din 2020.La randul lor, companiile private trebuie sa isi alinieze strategia cu imperativele climatice si sa fie incurajate mai mult sa inoveze in favoarea climatului, dupa modelul sprijinului public care a permis evolutia energiilor regenerabile in ultimii ani.