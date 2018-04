Cele mai importante teme pentru mediu vor fi dezbatute in cadrul conferintei PRIA Environment din 25 aprilie 2018

Printre temele abordate in cadrul conferintei se vor regasi:

Ce contine pachetul Comisiei Europene privind economia circulara?

Care sunt pasii Romaniei spre trecerea la economia circulara? Care sunt tintele Romaniei?

Cum se poate transforma deseul intr-o resursa, intorcandu-se astfel in circuitul economic? Care e rolul cercetarii, inovarii si ecodesign -ului.

Care sunt stakeholderii invitati - Stat - min med, ed si cercetarii, economiei si companii private, min mediuui de afaceri.

Planul National de Gestionare a Deseurilor si al Planului National de Prevenire a Generarii Deseurilor. Sistemul pay as you throw.

Atingerea cotelor de reducere a depozitarii.

Atingerea cotelor de reciclare.

Pungile de plastic. Ambalajele din plastic.

Legea Risipei alimentare. Cum se va aplica ea in Romania? Ce spun autoritatile? Dar toate celelalte parti implicate?

Managementul mediului si evaluari pentru dezvoltare durabila in Romania.

Ce poate face legislativul pentru a spori implementarea masurilor economiei circulare in Romania? Dar Guvernul?

Politica nationala in domeniul gestionarii deseurilor.

Managementul deseurilor si transformarea acestora.

Taxa pe tona pentru deseurile depozitate la gropile de gunoi. Este cel mai bine sa o suporte toate verigile din lant?

Cum se adapteaza orasele din Romania cerintelor de mediu europene si mondiale?

Care este situatia depozitelor de deseuri care deservesc Capitala? Ce orase au rezultate mai bune?

Cum se implica companiile in protectia mediului?

Cum pot contribui companiile la educarea angajatilor, dar si a cetatenilor in general, pentru respectarea normelor de mediu?, dar nu numai.

Lectorii invitati sunt:

Gabriela FIREA - Primarul Municipiului Bucuresti

Nicolae al Romaniei

Radu MERICA - Director General, RER (Recuperare Ecologica si Reciclare)

Irina IONESCU - Public Affairs & Communication Manager, Coca-Cola HBC Romania

Roxana SUNICA - Director Marketing, Comunicare si Corporate Affairs, FEPRA

Traian STANCU - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis si Presedinte ADID Timis

Constantin DAMOV - Co-Fondator, Green Group

Laszlo Borbely - Consilier de stat la Cabinetul prim-ministrului si coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG)

Constantin TOMA-Primarul Municipiului Buzau;

Elena MATEESCU - Director General, ANM

Gabriel MOICEANU - Presedinte, Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI)

Ion CUPA - Presedinte, Comisia pentru mediu si echilibru ecologic, Camera Deputatilor

