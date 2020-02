Coalitia pentru Economie Circulara: Problema reciclarii in Romania este colectarea, nu reciclarea

"Ca sa raspund la intrebarea cine e de vina pentru gradul mic de reciclare din Romania, o sa spun cum se spune la Iasi: "Toti suntem di vina". Problema responsabilitatii, care s-a aruncat undeva unde nu se mai controleaza. Nu avem puncte de masurare, nu stim ce masuram, nu stim de raportam, pana la urma nu stim ce facem. In Romania, masuram reciclarea pe camp, adica pe unde strange cineva (...) Lucrurile trebuie puse la punct. Este probabil pentru prima oara cand Ministerul Mediului poate sa ia niste decizii pe baza unui studiu, Pana acum, deciziile s-au luat pe emotie... Coalitia noastra ar vrea sa faca un studiu cu mediul academic din Romania despre ce s-a intamplat din momentul in care a aparut aceasta OUG 74, anul trecut. Sa vedem care sunt efectele si cum a evoluat colectarea la noi in tara. Problema reciclarii este colectarea, nu reciclarea. Toata lumea spune ca Romania nu recicleaza suficient. Nu, Romania nu colecteaza suficient", a atras atentia Damov.In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania are de indeplinit, pana in 2020, conform directivelor europene, urmatoarele obiective: minimum 50% rata de reutilizare si reciclare din masa totala a cantitatilor de deseuri (hartie, metal, plastic si sticla), minimum 70% nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri ne-periculoase provenite din activitati de constructie si demolari, 60% valorificare a deseurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piata nationala.De asemenea, tara va trebui sa atinga, anual, o cantitate colectata de deseuri electronice de 4 kg/locuitor si sa colecteze separat bio-deseurile in vederea compostarii si fermentarii acestora.Potrivit ministerului de resort, in prezent, Romania are deschise 13 proceduri de infringement si multe de preinfringement in relatia cu Comisia Europeana, dintre care trei in domeniul managementului deseurilor.Miercuri, a avut loc la Bucuresti evenimentul de specialitate intitulat "Circular 7", organizat in cadrul Conferintelor Green Report.