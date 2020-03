Comisia Europeana a adoptat o lege privind atingerea unui nivel zero al emisiilor din UE

Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja Uniunea Europeana fata de reducerea emisiilor sale nete de gaze cu efect de sera la zero pana in 2050.Documentul sintetizeaza planul UE de atingere a "neutralitatii climatice pana in 2050", a scris pe Twitter comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira.Executivul comunitar si-a propus deja ca obiectiv reducerea cu cel putin 40% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana pana in 2030 comparativ cu nivelul din 1990.La 11 decembrie anul trecut, Comisia Europeana a prezentat Pactul ecologic european, o foaie de parcurs menita sa asigure durabilitatea economiei europene, prin transformarea provocarilor legate de clima si de mediu in oportunitati in toate domeniile de politica si prin garantarea unei tranzitii care sa fie echitabila pentru toti si favorabila incluziunii tuturor.Pactul ecologic european stabileste masuri ce vor transforma Europa in primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in 2050, vor dinamiza economia, vor imbunatati sanatatea si calitatea vietii cetatenilor, vor ocroti natura si vor garanta ca nimeni nu este lasat in urma.Pactul ofera o foaie de parcurs care contine actiuni menite sa incurajeze utilizarea eficienta a resurselor prin trecerea la o economie circulara curata si sa puna capat schimbarilor climatice si sa reduca poluarea.El prezinta investitiile necesare si instrumentele de finantare disponibile si explica modul in care se va asigura o tranzitie justa si favorabila incluziunii.