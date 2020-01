Comisia Europeana analizeaza interzicerea ambalajelor din plastic

"Cu siguranta vrem sa extinde regulile privitoare la obiectele de plastic de unica folosinta si in prezent analizam in ce directie este posibila aceasta extindere. Un pas important ar fi, de exemplu, interzicerea ambalajelor din plastic sau utilizarea plasticului reciclat", a spus Virginijus Sinkevicius pentru Die Welt.Noile prevederi UE cu privire la utilizarea obiectelor de plastic de unica folosinta risca sa ameninte o piata cu o valoare de peste 10 miliarde de dolari, polipropilena si polistirenul fiind cele mai afectate.Adoptata anul trecut, Directiva UE privind obiectele de plastic de unica folosinta interzice utilizarea unor produse de plastic precum vesela, paiele, betisoare din plastic pentru urechi si unele containere din polistiren.De asemenea, Comisia Europeana analizeaza modul in care producatorii de produse precum anvelope sau cosmetice ar putea fi obligati sa reduca in mod semnificativ cantitatea de microplastice din produsele lor. "Microplasticele sunt pe agenda noastra. Pana la finele anului vom veni cu o lista foarte detaliata a tuturor acestor produse care contin microplastice sau utilizeaza microplastice", a spus Virginijus Sinkevicius.Circa 245 de milioane de tone de plastic sunt produse anual pe glob, potrivit estimarilor acestei industrii. Aceasta cantitate reprezinta echivalentul a 31 de kilograme de plastic anual pentru fiecare dintre cele 7,1 miliarde de persoane de pe planeta, spun cercetatorii.