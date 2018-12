Echipa Romaniei s-a intors de la olimpiada caselor solare cu patru trofee, o performanta istorica!

Echipa Romaniei a fost desemnata campioana mondiala la proba de Comunicare si dublu vicecampioana mondiala la proba de Inginerie si Constructie, respectiv la proba de Conditii de Confort. Studentii au obtinut locul 3 la proba de Sustenabilitate.Tinerii au ajuns in aceasta dimineata in Romania unde au fost intampinati de familie, prieteni si fosti colegi."Pentru noi, experienta Solar Decathlon a insemnat sa ne depasim constant limitele si sa nu renuntam. Am invatat enorm de la oamenii care ne-au fost alaturi, specialisti in energie, inginerie, arhitectura, comunicare, am cunoscut studenti plin de ambitie si visuri din toata lumea si am legat prietenii pe viata. Suntem mandri ca am reprezentat Romania cu succes in anul centenarului", a declarat Nicoleta Cruceanu, Coordonator de Proiect.Solar Decathlon Middle East a presupus proiectarea si construirea unor case solare, inteligente si prietenoase cu mediul care sa se adapteze conditiilor climatice din Orientul Mijlociu. Casele au fost evaluate in functie de 10 probe, dintre care 6 jurizate de specialisti internationali: Arhitectura, Inginerie si Constructie, Comunicare, Sustenabilitate, Eficienta Energetica, Inovatie si 4 monitorizate prin amplasarea senzorilor in interiorul prototipului: Conditii de Confort, Functionalitate Casei, Managementul Energiei si Transport Sustenabil."Participarea in aceasta competitiei a fost o provocare extraordinara. Ca studenti am avut ocazia sa ne punem in practica ideile, sa lucram in echipa si sa invatam de la celelalte discipline. Am dedicat mii de ore in ultimii doi ani ca sa ajungem aici, seri, nopti si weekenduri. Nu a fost usor, cu totii am facut sacrificii, dar acum, la final, suntem mandri de ce am realizat", spune Adrian Chelariu, Arhitect de Proiect.Casa solara EFdeN Signature este 100% electrica si prietenoasa cu mediu, cu un grad ridicat de confort, sanatate si siguranta pentru ocupant.Cu o suprafata construita de 150 mp, ceea ce o face diferia este atentia acordata conditiilor de confort, fizice si psihologice, care integreaza vegetatia, estetica si lumina. O alta caracteristica destinata experientei utilizatorului este asistentul vocal al casei care poate actiona toate sistemele integrate.Cateva dintre strategiile pasive integrate de tineri sunt turnurile de vant, vitrajele reduse si orientate favorabil si spatiile tampon, iar cateva dintre tehnologiile active, controlate electric, sunt sistemul de automatizare personalizat si adaptat, sistemele de climatizare, productie, consum si control al energiei.Sursele de finantare pentru realizarea casei EFdeN Signature sunt integral private, obtinute din parteneriate cu peste 100 de companii, iar proiectul este unul 100% educational si de cercetare, realizat de studenti romani."Dupa 2 ani de munca si cu o luna inainte de competitie eram foarte aproape sa nu mai participam din lipsa fondurilor, dar nu am renuntat. Dupa sute de intalniri si mii de telefoane, avem astazi peste 100 de companii care au crezut in inovatia romaneasca si au sustint-o. companii carora le suntem recunoscatori.", a declarat Ana-Maria Ghita, Responsabil Parteneriate.Casa EFdeN Signature a fost construita integral de studentii din echipa EFdeN, mai intai in Bucuresti, in parcarea unui centru comercial din nordul Capitalei, unde a putut fi testata si vizitata de bucuresteni. Apoi a fost transportata in Dubai si reconstruita pe situl competitiei, in doar 14 zile vizitata si analizata timp de doua saptamani si in cele din urma dezasamblata in mai putin de o saptamana.''La 6 ani de cand a luat nastere EFdeN, am ajuns la aceasta performanta istorica pentru Romania, participand intr-o competitia de case solare cu cele mai tari echipe din lume, tari care investesc in educatie, in cercetare, in sustenabilitate. Ne dorim sa cream un context de dezvoltare profesionala si personala pentru si mai multi tineri, sa facem Romania mai sustenabila si mai competitiva, cu cladiri mai bune, mai sigure si sanatoase, iar o implicare si mai mare din partea mediului privat si public ar putea accelera aceste demersuri.'' a declarat Mihai Toader-Pasti, Manager General si CofondatorIn spatele rezultatelor stau 2 ani de cercetare, proiectare si practica voluntara a tinerei echipe multidisciplinare formata din studenti ai 4 universitati din Bucuresti: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism,, Ion Mincu", Universitatea Politehnica si Universitatea Bucuresti. Media de varsta a echipei este de 22 de ani, cel mai tanar membru avand doar 19 ani si cel mai putin tanar avand 31 ani.Implicarea activa si eforturile EFdeN in directia sustenabilitatii se remarca si comunitatea prosumatorilor energiaTa , Ghidul Conditiilor de Confort si o serie de produse sustenabile dezvoltate de organizatie.Solar Decathlon este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2002 in Statele Unite ale Americii. Competitia a avut loc anul acesta in luna noiembrie, in Dubai.EFdeN este un proiect ce a luat nastere in 2012 si a devenit cel mai important ONG din Romania care dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari si a obtinut peste 35 de premii. Mai multe informatii despre proiect puteti gasi pe website-ul www.efden.org si pe paginile de social media EFdeN, Facebook si Instagram