Fundatia Conservation Carpathia: In lipsa unei gestionari durabile a padurilor, dezastrele naturale cauzate de inundatii se vor inmulti

Ploile torentiale de vineri, 5 iulie, ne-au aratat consecintele activitatilor forestiere realizate in ultimii ani in padurile din apropierea comunei Rucar, iar victimele acestui eveniment nefericit sunt localnicii si turistii.De-a lungul timpului, Fundatia Conservation Carpathia a tras nenumarate semnale de alarma in legatura cu potentialele consecinte ale activitatii forestiere desfasurate in mod iresponsabil in zona. In contextul actual, isi ofera sprijinul autoritatilor locale si comunitatii rucarene in remedierea cat mai rapida a problemelor cauzate de viitura, punand la dispozitie excavatoarele fundatiei, daca exista aceasta nevoie. De asemenea, dupa evaluarea pagubelor produse asupra gospodariilor din zona, fundatia isi manifesta intentia de a ajuta familiile pagubite in refacerea caselor afectate.Intre anii 2004-2011 in zona bazinului superior al Vaii Dambovitei au avut loc taieri neconforme legislatiei si reglementarilor silvice care au dus la disparitia padurilor pe mai mult de 1,500 hectare de teren forestier pe teritoriul administrativ al Vaii Dambovitei. In apropierea localitatii Rucar, in bazinul Rausorului, au fost afectate de taieri neconforme in trecut aproape 500 de hectare de paduri.Efectele exploatarilor forestiere necontrolate poate fi vazut urmarind nivelul aluviunilor din lacul de baraj Satic, judetul Arges; lacul este aproape colmatat, adica blocat de aluviuni care sunt generate de spalarea pamantului fertil de pe versantii Vaii Dambovitei.Fundatia Conservation Carpathia a sesizat autoritatile in legatura cu aceste aspecte in nenumarate randuri inca din anul 2010. Situatia si evolutia anuala a taierilor in zona poate fi vazuta pe hartile Google Earth Padurea joaca un rol important in asigurarea unor nevoi esentiale vietii, insa si in asigurarea securitatii si sigurantei comunitatilor locale din imediata lor apropiere.Aici vorbim despre serviciile ecosistemice de reglare, cum le numesc ecologistii, adica tot ceea ce fac padurile pentru a asigura viata asa cum o cunoastem noi: printre altele filtrarea unei ape curate, stocarea carbonului, fixarea solului in fata eroziunilor si alunecarilor de teren, protectia in fata inundatiilor. Prin taierea iresponsabila si lipsita de un plan pe termen mediu si lung de refacere a padurilor, riscam sa devenim vulnerabili in fata fenomenelor naturale extreme tot mai prezente in cotidian. Orice actiune de acest gen poate fi considerata un atentat la siguranta oamenilor si la integritatea acestora, iar autoritatile ar trebui sa aiba acest lucru in vedere.Fundatia Conservation Carpathia a promovat neincetat si sustine atat o gestionare durabila a padurilor care sa aiba la baza conservarea resurselor naturale existente si o exploatare responsabila a acestora, cat si desemnarea unor suprafete in care padurile sa fie protejate in beneficiul tuturor, oamenilor si a naturii deopotriva. Existenta unor zone protejate in paduri presupune insa si ca in anumite suprafete suficient de mari si accesibile resursele padurii, sa poata fi exploatate sustenabil in beneficiul oamenilor."Constienti fiind de pericolul generat de zone intinse cu paduri taiate si in mod ilegal neregenerate prin plantatii, unde padurea se reface intr-un ritm scazut, care devin adesea zone de pasunat intens contrar legii, dar si de tendinta generata de schimbarile climatice, am initiat refacerea a peste 700 de hectare de paduri afectate. 600 de hectare zone de reconstructie ecologica din cele 700 mentionate se regasesc pe teritoriul administrativ al comunei Rucar. Activitatile de reconstructie au inceput timid in anul 2011 si au continuat cu o medie de 100 hectare pe an din 2013. Telul principal al activitatilor de reconstructie ecologica sunt refacerea padurilor naturale pentru maximizarea functiilor de protectie ale acestora, aer curat, apa curata si constanta, clima moderata si toate celelalte beneficii de care se vor bucura in primul rand locuitorii din Rucar si de ce nu, musafirii lor, turistii romani si straini care vor aduce un plus de bunastare necesar zonei. Vor trece insa minim 8-10 ani pana cand noile paduri incep sa-si indeplineasca rolul benefic si aproape 100 ani pana vor ajunge la maturitate intr-o padure durabila care sa sustina toate aceste beneficii", a declarat Mihai Zotta, director tehnic, Fundatia Conservation Carpathia.In ultimii 9 ani s-a reusit incetinirea taierilor agresive in zona, dar acest lucru nu e suficient. Nu putem ignora fenomenele asociate schimbarilor climatice, iar managementul forestier trebuie sa devina intr-adevar sustenabil.In calitate de proprietar de paduri, fundatia are initiativa de a permite in zonele limitrofe localitatilor un management activ sustenabil al padurilor pentru a asigura lemn de foc la un pret subventionat membrilor comunitatii. Mentinerea unor nuclee de paduri netaiate asigura posibilitatea ca alti proprietari sa si exploateze sustenabil padurile fara a se destabiliza intreaga zona.Natura dispare in toata lumea intr-un ritm alarmant. Mai putin de 2% din suprafata Europei este inca in starea sa initiala. In acest context, in ultimii 10 ani, Fundatia Conservation Carpathia a depus toate eforturile in a pune bazele in sud-estul Muntilor Carpati a celui mai pare proiect privat de conservare a padurilor din Europa.Astfel, viziunea Fundatiei Conservation Carpathia este crearea unei zone protejate cu natura salbatica de talie mondiala in sudul Carpatilor romanesti, care sa permita, desfasurarea proceselor evolutive naturale. De asemenea, fundatia se implica si in crearea unei economii verzi in jurul Muntilor Fagaras, in beneficiul naturii si a oamenilor.