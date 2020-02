IKEA renunta definitiv la produsele din plastic de unica folosinta

Cu aceasta ocazie, joi, 13 februarie, in magazinele IKEA Baneasa si IKEA Pallady, au fost expuse ultimele exemplare din "specia de pai disparuta", in interiorul unor vitrine expozitionale, se arata intr-un comunicat de presa al companiei.In afara paielor, au fost eliminate si articolele din plastic de unica folosinta ca sacosele frigorifice, pungile de gheata si sacii de gunoi - care au facut parte din gama de produse IKEA Romania.De asemenea, am eliminat si produsele din plastic de unica folosinta folosite in scopul servirii in restaurantele si bistrourile IKEA, cum ar fi paiele, paharele, tacamurile, farfuriile si agitatoarele pentru bauturi."IKEA doreste sa faciliteze un stil de viata mai sanatos si mult mai sustenabil. Plasticul de unica folosinta are un impact semnificativ atat asupra sanatatii planetei noastre, cat si asupra noastra, iar estimarile recente spun ca pana in 2050, in oceane va fi mai mult plastic decat peste.Suntem constienti de complexitatea acestei probleme si ne dorim sa contribuim la rezolvarea ei. Eliminarea produselor din plastic de unica folosinta si implementarea unor alternative noi, mai sustenabile, sunt un pas important in sensul acestui demers.Invitam clientii din Romania sa ni se alature in crearea unei miscari pentru o viata de zi cu zi mai buna - prin folosirea produselor din materiale regenerabile si reciclate, pot contribui la protectia mediului si la reducerea efectelor schimbarilor climatice," a declarat Aldo Lele, Manager de sustenabilitate al IKEA din regiunea de Sud-Est a Europei.Acum, clientii IKEA Romania pot opta pentru alternative ecologice care inlocuiesc majoritatea produselor din plastic de unica folosinta.In locul paielor din plastic, acestia pot cumpara paiele de bambus OKUVLIG si paiele FORNYANDE, realizate din trei straturi de hartie laminata tare pentru a-si mentine forma.De asemenea, in loc de sacose frigorifice din plastic de unica folosinta, IKEA ofera o optiune mai sustenabila - pungi refolosibile din plastic cu fermoar.Eliminarea produselor din plastic de unica folosinta este una dintre activitatile prin care IKEA isi propune sa devina o companie complet circulara pana in 2030, folosind doar materiale reciclate si regenerabile.