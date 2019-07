Implicare si consecventa pentru a face Romania sa recicleze

Rezultate si concluzii dupa un an de la lansarea "Romania Recicleaza"

100.000 kg de deseuri electrice si baterii au fost colectate din 62 de localitati din tara noastra, in mai putin de 3 luni in cadrul celei de-a treia editii a programului "Romania Recicleaza", organizat de Asociatia Environ si Asociatia SNRB, in parteneriat cu autoritatile locale.Rezultatele sunt direct proportionale cu gradul de implicare, iar cele peste 100 de tone, s-ar putea dubla sau tripla cu usurinta daca si alte localitati ar raspunde pozitiv acestei initiative.In cea de-a treia editie, desfasurata in perioada 15 aprilie - 30 iunie 2019, au fost colectate 100.000 kg de echipamente electrice vechi. Dintre deseurile care au luat drumul reciclarii, cele mai numeroase au fost televizoarele, monitoarele si unitatile PC si frigiderele.Printre localitatile din care s-au colectat cantitati record de DEEE-uri sunt fruntase orase precum Buzau, Caracal, Videle, dar si localitati mai mici precum Lupeni sau Berceni (Prahova).Incurajati de sloganul "", peste 2000 de romani sustinuti de autoritatile locale din 62 de localitati, au predat vechile aparate electrice.Lansata in iunie 2018, campania "Romania Recicleaza" a devenit in mai putin de un an un program national functional de colectare, in care mii de romani au predat spre reciclare aparatura electrica veche si bateriile uzate.In total, in cele 3 editii derulate au avut loc 162 de actiuni de colectare, in urma carora 250 de tone de aparatura electrica si baterii au fost trimise spre reciclare.In derularea programelor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) de la populatie, autoritatile locale joaca un rol critic - de acestea depinde cum si unde vor sfarsi aparatele electrice vechi dintr-o localitate.Aruncate la intamplare, la groapa de gunoi, DEEE-urile si bateriile uzate afecteaza nu doar mediul inconjurator, ci si sanatatea umana din cauza substantelor toxice si continutului ridicat de metale grele.Conform OUG nr.5/2015 si a Legii 211/2011 republicata, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite din gospodarii prin centre fixe sau mobile si organizand campanii de colectare a DEEE-urilor cel putin o data la trei luni." - a declaratAutoritatile publice care doresc sa se implice, pot transmite solicitarea pe adresa office@environ.ro sau direct prin telefon la numarul 031.827.0000. In programul "Romania Recicleaza" pot participa municipii, orase, localitati mari si mici, iar colectarea DEEE-urilor se realizeaza in baza unui protocol de colaborare.Campania se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participantilor care predau aparatura veche sau defecta la punctele de colectare.Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetatenii pot solicita ridicarea de la domiciliu in baza unei programari realizate prin Call Center la 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro Programarile pentru editia a 4-a (septembrie 2019) se pot face pe adresa office@environ.ro sau direct prin telefon la numarul 031.827.0000