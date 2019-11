Noua lege interzice folosirea pungilor de plastic sub 50 microni

O alternativa pentru aceste pungi sunt cele bidegradabile, din materiale provenite din natura, care se descompun ajutand solul si vietuitoarele, precum si sanatatea planetei. Responsabilitatea fata de mediu este din ce in ce mai importanta. NeoPack ofera alternativa sustenabila. Ei aduc pe piata varianta de pungi biodegradabile concepute cu cerneala speciala, care se descompun complet in 6 luni, pana la 1 an de zile. Pungile oferite de Neo Pack sunt construite din amidon de porumb.Odata cu aparitia noii legi cu aplicare din data de 1 ianuarie 2019, au aparut si oportunitati de dezvoltare a societatii pe multiple planuri.Unele dintre acestea implica noi metode de reciclare si legea surprinde si astfel de elemente de detaliu ce tin de acest aspect. De exemplu in articolul 16, alineatul 1, punctul C este specificat: "Operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje." Astfel incat vor aparea pe piata multiple variante de locuri de munca, firme si directii noi in acest sens, care or sa acopere nevoile ce au reiesit din reglementarile prezente.Se poate vorbi din ce in ce mai des despre colectarea separata, care va ajuta mediul prin reciclare continua. Cresterea cantitatii de material reciclat va reduce cantitatile uriase de plastic ce sunt depozitate gresit pe suprafata planetei si care impiedica viata in cele mai bune forme ale sale.Colectarea separata poate avea impact in doua directii, una fiind aceea a locurilor de munca nou aparute si cealalta fiind cu impact in bugetul de stat si economiile care pot sa fie facute cu ajutorul reciclarii.Chiar si in porturi si in transporturile maritime se vor introduce treptat noi masuri ce au legatura cu deversarile nepermise si cu protectiile legate de nave sau de personal. Astfel ca oportunitatile in acest spatiu pot sa aiba loc in timp, dar si imediat.Exista o posibila varianta legata de predictia pentru urmatorii 30 de ani. Se spune ca daca nu se face nimic in aceasta privinta, pana in anul 2050 oceanele si marile noastre pot sa ajunga sa aiba mai mult plastic decat pesti in apa.Solutiile care vin in intampinarea planurilor de stopare a acestei predictii nefaste sunt multiple. Unele dintre acestea incep prin a vorbi despre constientizarea in masa a impactului pe care oamenii il produc prin comportamentul lor necorespunzator.Educatia si amenzile date pentru nerespectarile noii legi sunt importante pentru cresterea importantei constientizarii aspectelor ce tin de fiecare individ in parte. Astfel ca legea nr. 87/2018 cu implementarea din data de 1 ianuarie 2019, poate sa fie un prim pas pentru o viata mai curata, mai sanatoasa, mai buna, atat pe termen scurt, cat si pe termen scurt.Neo Pack ofera variante de pungi de transport construite din materiale biodegradabile, care ajuta mediul sa nu fie afectat. Cerneala utilizata este speciala, iar materialul folosit pentru pungi este amidonul de porumb, care ajunge sa se descompuna in timp scurt, de 6 luni, pana la 1 an de zile. Astfel ca Neo Pack se aliniaza la nevoile de moment ale societatii si sustine noile reguli ce tin de protejarea mediului inconjurator.Fiecare om poate sa aiba un impact prin deciziile pe care le ia si prin respectarea legilor care se dau.Exista avantaje ale implementarii noii legi pe termen scurt, ce tin de reducerea in sine a cantitatilor uriase de deseuri de pe suprafata pamantului si de pe fundul oceanelor. De asemenea se va reduce substantial si poluarea ce vine odata cu producerea plasticului la nivel national, si apoi mondial.Alte avantaje pe termen scurt vor fi legate de noile reciclari si oportunitati de munca aparute, ce vor ridica nivelul local.Avantajele pe termen lung sunt cele care au un impact semnificativ, pentru ca acestea sunt un conglomerat de pasi ce duc spre un mediu mai curat, cu poluare mai putina si cu posibilitatea de a trai mai sanatos din toate punctele de vedere. Un spatiu care nu mai este poluat poate aduce alimente crescute in conditii mai bune, apa cu anumite calitati pentru corpul uman si al altor vietuitoare si un aer respirat cu valori bune, care sa fie benefic pentru tot ceea ce este viu.De exemplu faptul ca in prezent plasticul ajunge in mari si oceane si este ingerat de catre pesti, poate sa duca spre faptul ca oamenii in ingereaza atunci cand il consuma. Daca acest impact ar fi redus, nici animalele si nici oamenii nu ar mai avea de suferit.Practic, un mediu curat inseamna un trai sanatos pe toate planurile. Copiii generatiilor viitoare vor avea sansa de a locui pe o planeta curata, cu aer benefic, cu alimente ce au nutrienti si cu apa in forma sa curata, ce ajuta organismul sa functioneze la un nivel inalt.In urma noilor reglementari ce tin de gestionarea deseurilor, de impactul asupra mediului si de reducerea plasticului aruncat in cantitati masive, planeta va avea imbunatatiri. Legea privind interzicerea pungilor de plastic sub 50 de microni cu maner, poate sa fie un pas important in o constientizare mai adanca a impactului deciziilor omului legata de suprafata terestra.Neo Pack propune alternativa sanatoasa, care implica utilizarea de pungi din materiale bio, benefice pentru natura si om. Pungile lor sunt construite din amidon de porumb, usor de degradat si compostabile. Asadar solutiile sunt la indemana celor ce doresc sa implementeze variantele bio, din materiale prietenoase cu natura.