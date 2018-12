Omenirea, rezistenta la schimbare: Cererea mondiala de carbune va continua sa creasca pana in 2023 (raport)

Potrivit estimarilor IEA, consumul de carbune ar urma sa creasca cu 0,2% pe an, de la 5,355 milioane tone in 2017 pana la 5,418 milioane tone in 2023. In cazul Chinei, cel mai mare consumator mondial, IEA mizeaza pe scaderea consumului de carbune cu 0,5% pe an pana la 2,673 milioane tone in 2023, gratie progreselor in domeniul eficientei dar si politicilor de reducere a poluarii aerului.In schimb, IEA prognozeaza o crestere semnificativa a consumului de carbune al Indiei, cu 146 milioane tone, pana la 708 milioane tone in 2023, gratie cresterii productiei de electricitate a termocentralelor precum si a productiei de otel brut.Acest raport vine la cateva zile dupa ce aproape 200 de tari au cazut de acord asupra regulilor pentru implementarea unui acord istoric cu privire la incalzirea globala destinat limitarii emisiilor de CO2 din combustibili fosili, in ideea de a mentine cresterea temperaturii globale sub pragul de doua grade Celsius.", se arata in raportul IEA.Carbunele ramane a doua mare sursa globala de energie primara, dupa petrol, si cea mai importanta sursa de electricitate."Pur si simplu, pentru a ne indeplini obiectivele noastre de sustenabilitate, nu poate exista un viitor pentru carbune fara tehnologia CCSU (captarea si stocarea emisiilor de CO2) ", a declarat directorul IEA, Fatih Birol.Potrivit unui studiu realizat de Global CCS Institute, in prezent la nivel mondial functioneaza doar 18 mari instalatii de captare si stocare de CO2.Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.