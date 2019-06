Reciclarea in Romania, facuta pe sfert de legislatie

In Romania, deocamdata, lupta e desarta, in conditiile in care generam, de pilda, 0,67 milioane de tone de deseuri periculoase si reciclam doar 14% dintre deseurile municipale, conform datelor Eurostat.Din 2020 ar trebui sa reciclam cel putin 50%, conform tintelor impuse de Uniunea Europeana in domeniul reciclarii deseurilor inca din 2008.In caz contrar, riscam infringementul, adica, putem fi dati in judecata si sanctionati cu plata unor sume ce pot ajunge zilnic pana la 200.000 de euro.Cu infringementul la poarta, statul roman a implementat de la inceputul acestui an, OUG 74/2018, o lege data sub forma unei ordonante de urgenta si menita sa transpuna in legislatia romaneasca, mecanismul european al economiei circulare, ce se presupune a fi pus in practica cu ajutorul unui set de instrumente implementate si de alte state membre, precum "plateste pentru cat arunci", "raspunderea extinsa a producatorului" si "contributia pentru economia circulara".Dupa 1 an, insa, de la aparitia actului normativ si 6 luni de la implementarea sa, nu exista norme de aplicare, ci doar un ghid orientativ cu recomandari.Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher Romania apreciaza ca ghidul respectiv, nefiind reglementat printr-un Ordin de ministru, nu are putere de aplicare, fapt ce ingreuneaza sau chiar blocheaza activitatea operatorilor si se va reflecta, din nou, si in 2020, in aceleasi cifre dezastruoase la capitolul colectare selectiva si reciclare.In acest moment nu exista norme de aplicare, dar ANRSC a publicat un ghid facultativ in acest sens. Din pacate, in momentul in care incerci sa aplici acest ghid facultativ, prin introducerea unor preturi diferentiate intre persoanele care colecteaza selectiv deseurile si cele care nu fac acest lucru, intervine refuzul autoritatilor.Motivul principal, cel putin cel oficial, este lipsa normelor de aplicare. Dar, presupun ca nici anii electorali 2019 si 2020 nu ajuta deloc situatia.O companie privata nu are cum sa determine o persoana fizica sau juridica sa recicleze de buna voie. Dar, avand in vedere ca toata responsabilitatea de a indeplini tintele de reciclare au fost transferate de autoritatile locale catre operatori, nici nu cred ca mai exista un interes major din partea autoritatilor centrale de a se atinge tintele, adauga Silviu Dumitrescu.Conform Ordonantei 74/2018, ce reglementeaza regimul deseurilor, lege care face parte, de altfel, din seria celor peste 20 de acte normative aferente acestui domeniu din Romania, responsabilitatea conditiilor impuse de UE sunt puse pe seama primariilor si a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara (ADI).Doar ca foarte putine dintre astfel de unitati sunt, efectiv, si functionale. In schimb, primariile imputa, de anul acesta operatorului, o anexa la contract si numita "indicatori de performanta", cu penalitati in cuantumul stabilit de autoritate, mai mari decat cele care trebuie platite de UAT-uri in cazul neatingerii obiectivelor de reciclare. In acest fel, tintele de reciclare se transfera sub denumirea,, indicatori de performanta, operatorilor, este de parere Silviu Dumitrescu.Pana in acest moment, colaborarea cu ADI-urile a fost, practic, inexistenta si nu consider ca acest lucru urmeaza sa se schimbe.Este evident, ca sub noile norme impuse, operatorul are tot interesul sa atinga tintele de reciclare, dar, din pacate nu are armele necesare.De asemenea, se pierde din vedere esentialul, noi incercam sa atingem tinte de reciclare, dar cel putin 25-30% din populatia Romaniei nu are ontract de salubrizare.Nu cred ca exista un operator din Romania care sa aiba un numar de 100% abonati dintr-o arie deservita.Acele persoane produc deseuri, le abandoneaza la punctele de colectare comune, iar interesul acelor persoane, in mod clar nu este de a realiza colectarea selectiva.In cazul in care 100% din populatia Romaniei ar avea un astfel de contract si ar exista un tarif diferentiat pentru populatia care realizeaza colectarea selectiva si pentru persoanele care nu fac acest lucru, atunci situatia s-ar schimba radical, apreciaza Silviu Dumitrescu.Din perspectiva eperientei din teren, reprezentantul Saubermacher Romania mai adauga ca, in privinta deseurilor periculoase, in general, persoanele fizice nu proced la o eliminare corecta a acestora din gospodarie din pura obisnuinta, dar si din lipsa informarilor relevante.De exemplu, in Romania exista multe societati care se ocupa de reciclarea uleiului uzat in mod gratuit sau chiar, in unele cazuri, aceste societati platesc pentru uleiul primit, dar, totusi, gradul de reciclare al acestuia este foarte scazut, iar acest deseu periculos ajunge cel mai des in canalizarea municipala.Acelasi lucru e valabil si in cazul bateriilor uzate, care ajung in deseul municipal amestecat.In cazul persoanelor juridice, insa, o ramura mult mai bine reglementata, exista verificari efectuate de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu si realizate in baza autorizatiei de mediu, cu verificarea indeplinirii conditiilor legii. Insa, toate masurile din domeniul managementului deseurilor, sunt, deocamdata, prea putine, prea timide si prea tardive, conchide Silviu Dumitrescu.