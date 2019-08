RESPO DEEE - o noua organizatie de transfer responsabilitate in domeniul echipamentelor electrice si electronice

Activitatea Asociatiei Respo DEEE ( www.respo.ro ) are drept obiective preluarea responsabilitatii producatorilor de echipamente electrice si electronice cu scopul indeplinirii obiectivelor de colectare si reciclare a deseurilor tip DEEE, in conformitate cu prevederile OUG nr.5/2015 care transpune Directiva 2012/19/EU.Asociatia Respo DEEE se adreseaza producatorilor si importatorilor care introduc pe piata din Romania echipamente electrice si electronice, facilitand inregistrarea si declararea obligatiilor de mediu catre Agentia Nationala de Protectie a Mediului.Beneficiind de expertiza unei echipe de specialisti, Respo DEEE ofera garantia indeplinirii ratelor de colectare si reciclare a deseurilor electrice, consultanta de mediu si organizarea de campanii de CSR in conditii de eficienta, transparenta si operativitate la costuri competitive.Sub conducerea lui Andrei Orban, specialist cu peste 15 ani de experienta in domeniu, Asociatia Respo DEEE isi propune sa ofere solutii one-stop-shop companiilor care produc sau importa echipamente electrice si electronice in Romania, respectiv livrarea containerelor la punctele de colectare, preluarea si transportul deseurilor electrice catre instalatii certificate in conditii de siguranta pentru mediu, precum si tratarea, valorificarea si reciclarea DEEE la standarde europene de calitate cu generarea certificatelor legale si raportarea catre autoritatile competente in domeniu."In contextul in care domeniul deseurilor ramane una dintre provocarile majore ale Romaniei, ne propunem sa venim in sprijinul producatorilor de produse electrice si electronice cu o solutie moderna completa de conformare legala pe fluxul de deseuri electrice, astfel incat sa asiguram o crestere sustenabila si performante sporite, Respo DEEE fiind deschisa incheierii de contracte de preluare a obligatiilor legale tuturor companiilor care isi doresc un partener de incredere", spune Andrei Orban.Prin serviciile oferite, Asociatia Respo DEEE isi propune sa contribuie semnificativ la dezvoltarea durabila a societatii romanesti prin imbunatatirea calitatii mediului, economia resurselor si protectia sanatatii umane.Ca parte a strategiei privind generarea unui impact pozitiv atat asupra mediului de afaceri, cat si al comunitatii, Respo DEEE are in vedere organizarea de campanii nationale de informare si constientizare a publicului larg cu privire la importanta colectarii selective si reciclarii, precum si promovarea sistemelor de colectare.Romania, in calitate de tara membra a UE, are obligatia sa atinga o tinta de colectare de 45% a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) pana in anul 2020, urmand ca din 2021 aceasta tinta sa creasca la 65%.Pentru informatii suplimentare, puteti lua legatura cu echipa Respo DEEE pe www.respo.ro , pe e-mail la adresa: office@respo.ro sau telefonic la nr. 021.796.92.72 sau 0731.799.299.