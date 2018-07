Romania Recicleaza, de la deziderat la realitate

Campania de colectare s-a derulat in perioada 1 iunie - 1 iulie 2018 in 19 localitati din 14 judete si a beneficiat de sprijinul autoritatilor locale, respectiv a primarilor si viceprimarilor care s-au implicat direct in organizarea si promovarea actiunii de reciclare, reusind sa convinga membrii comunitatilor pe care le conduc de importanta si necesitatea adoptarii unui comportament responsabil fata de mediul inconjurator.", a declarat, organizatorul campaniei.Programul Romania Recicleaza are drept obiective cresterea gradului de informare si constientizare al populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a bateriilor uzate si crearea de puncte mobile de colectare, favorizand astfel cresterea cantitatilor de DEEE colectate selectiv si reciclate.Campania itineranta dedicata colectarii echipamentelor electrice si electronice vechi din mediul urban si rural Romania Recicleaza se adreseaza locuitorilor, persoane fizice din localitatile participante, instituind un mecanism de premiere garantat, conditionat doar de predarea echipamentelor electrice si a bateriilor uzate.Promovarea colectarii separate si reciclarii deseurilor la nivelul fiecarei comunitati are in primul rand un puternic caracter de reponsabilitate sociala si simultan, avantaje economice imediate prin acordarea bonificatiei la predarea deseurilor.Pe perioada derularii campaniei, participantii care au predat minim 10 kg de deseuri electrice sau 5 kg de baterii uzate la centrul de colectare special amenajat din zona primariei sau au solicitat preluarea deseurilor de la domiciliu, au fost premiati cu tichete cadou.Regulamentul complet al campaniei, precum si informatii suplimentare pentru primariile interesate sa se implice in editia a doua a campaniei Romania Recicleaza care va avea loc incepand cu luna septembrie, sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro sau pe adresa office@environ.ro Prima editie a campaniei Romania Recicleaza a fost organizata de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si cu sprijinul Primariei Hirsova, Primaria Manesti, Primaria Ilva Mica, Primaria Izvorul Berheciului, Primaria Suraia, Primaria Balan, Primaria Dobrosloveni, Primaria Ocnele Mari, Primaria Grivita, Primaria Pietroasa, Primaria Mociu, Primaria Camarasu, Primaria Obreja, Primaria Sasca Montana, Primaria Buciumeni, Primaria Varfuri, Primaria Bran si Primaria Lipanesti.In conformitate cu angajamentele luate, Romania trebuie sa atinga o rata de colectare selectiva si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati de 45%.Potrivit prevederilor OUG nr.5/2015, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro.