Sondaj Romania Eficienta: Doar unul din patru romani face economie maxima la energie

Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de reducere a consumului, insa un procent important invoca si poluarea.Acestea sunt date ale celui mai amplu sondaj de opinie privind perceptia si comportamentul populatiei cu privire la consumul responsabil de energie si eficienta energetica in cladiri, realizat la nivel national de INSCOP Research la comanda Energy Policy Group (EPG), in cadrul Proiectului Romania Eficienta. Astfel, cei chestionati au fost rugati sa isi autoevalueze comportamentul in privinta consumului de energie pe o scala de la 1 la 10, in care nota 1 inseamna "Fac risipa maxima de energie", iar nota 10 inseamna "Fac economie maxima la consumul de energie".Astfel, 23% dintre respondenti si-au acordat nota 10 in privinta consumului de carburanti, iar 24%, in privinta consumului de electricitate. Ceva mai multi, respectiv 28%, au spus ca fac economii maxime la consumul de gaze naturale si tot atatia, la consumul de lemne.Per ansamblu, aceasta inseamna ca, in medie, doar 25,7% dintre romani fac tot ce pot pentru a consuma energia cat mai eficient si responsabil.Totusi, exista loc de imbunatatire a atitudinii fata de risipa de resurse, intrucat ceilalti considera ca, desi fac economie, nu sunt intotdeauna suficient de atenti in privinta eficientizarii consumului.De pilda, 78,3% dintre romani stiu ca, daca sunt tinute in priza, aparatele electronice (televizorul, calculatorul, incarcatoarele etc.) consuma energie electrica chiar si atunci cand nu functioneaza sau nu alimenteaza un dispozitiv, insa doar 36,2% dintre respondenti obisnuiesc sa scoata din priza aceste aparate cand nu le utilizeaza, iar 7,1% fac acest lucru uneori.De asemenea, cei mai multi dintre romani nu detin in locuinta dispozitive inteligente pentru controlul consumului de energie (termostat, intrerupator inteligent, priza inteligenta etc.).Cu toate ca putini sunt cei care depun eforturi maxime pentru a eficientiza consumul de energie, doua treimi dintre romani considera ca pretul electricitatii este foarte important. Astfel, mai bine de jumatate dintre respondenti (52,6%) ar avea ca motiv principal pentru reducerea consumului costul energiei.Pentru alti 25,7%, principalul motiv care i-ar determina sa aiba un comportament mai responsabil este poluarea generata de productia de energie, iar pentru 11,3% motivatia de baza ar fi cresterea independentei energetice a Romaniei, prin reducerea importurilor.Sub 5% dintre romani nu considera importanta economisirea de energie."Romanii au inceput sa fie tot mai constienti de impactul pe care utilizarea resurselor de energie il are asupra mediului inconjurator. Nu doar reducerea facturii este motivatia principala pentru un comportament de consum mai responsabil, ci, iata ca pentru o parte importanta din populatie, aceasta a devenit calitatea mediului inconjurator si, implicit, a sanatatii. Indiferent de varsta, orientare politica sau religioasa, toti avem in comun un lucru: aerul pe care il respiram", spune Radu Dudau, director al Energy Policy Group, think-tank specializat in domeniul energiei, si coordonator al proiectului Romania Eficienta.De altfel, trei sferturi dintre romani ar fi de acord cu adoptarea unor masuri mai stricte pentru reducerea poluarii, chiar daca acest lucru ar insemna cresterea costurilor productiei de energie, si doar 16,3% nu ar fi de acord, conform datelor sondajului mentionat.De asemenea, noua din zece romani ar vrea sa instaleze panouri fotovoltaice pentru productia de electricitate din sursa solara la casa/blocul in care locuiesc, din care 63% doresc acest lucru in mare sau foarte mare masura.Sondajul a fost realizat de INSCOP la comanda EPG, in cadrul proiectului Romania Eficienta, in perioada 15-30 octombrie 2019, pe un esantion reprezentativ la nivel national de 1.628 de respondenti, cu varsta peste 18 ani.Dintre acestia, doua treimi obtin venituri lunare de pana la 2.000 lei, alti 12,5% au intre 2.000 si 3.000 de lei, iar 16,2% realizeaza peste 3.000 lei. De asemenea, circa 44% dintre respondenti locuiesc in mediul rural.Cei mai multi dintre respondenti - 71,2% - au educatie medie, 15,8% au educatie superioara, iar ceilalti 12,9% au studii primare.