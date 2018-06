Sun Challenge Vacaresti - primul cros organizat pentru conservarea testoasei de apa din Parcul Natural Vacaresti

Data: 29 septembrie, ora 8.00

Start: Esplanada Nord, Sun Plaza.

Nu se fac inscrieri, plati sau ridicarea kiturilor de participare in ziua evenimentului

Plata taxei de inscriere se face prin transfer bancar, in contul Asociatiei Club Sportiv Adrenallina Media, deschis la UniCredit Bank, RO80BACX0000001448179001, cu mentiunea "TAXA CONCURS".

La nivelul Romaniei, testoasa de apa () este plasata in categoria speciilor vulnerabile, fiind in principal afectata de degradarea, distrugerea si fragmentarea habitatelor, la care se adauga si braconajul.Evenimentul va fi organizat pe digul care inconjoara Parcul Natural Vacaresti.Initiativa Sun Plaza este gandita pentru a sustine programele de protectie si de conservare derulate de catre Administratia Parcului Natural Vacaresti si nu este prima actiune de colectare de fonduri a centrului comercial menita sa contribuie la activitatea singurului parc natural situat intr-un spatiu urban din Romania.", a declarat Vlad Cioflec, biolog si ranger al Administratiei Parcului Natural Vacaresti.Concursul sportiv din septembrie va acomoda, care vor sprijini direct aceasta cauza speciala, prin achitarea unei taxe individuale de inscriere de 80 lei (pana pe 18 iulie) sau de 100 lei (intre 19 iulie si 10 septembrie).Sunt stabilite doua tipuri de distante - desi de, participantii incercuind in alergare parcul de doua, respectiv de trei ori.Categoriile de concurs la ambele distante sunt: grupe de varsta (masculin-feminin, 18-29 ani, 30-39 ani, 40+ani), respectiv general (masculin-feminin).Inscrierile sunt deschise oficial pe www.sun-plaza.ro/sunchallenge , numarul de participanti total pe fiecare tip de distanta fiind de maximum 125 de persoane.Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare cursa si categorie de varsta, precum si locurile 1, 2, 3, general open, masculin si feminin, atat de la proba de 10,4 km, cat si la cea de 15,6 km.Sun Plaza, initiatorul proiectului, va sustine costurile de organizare a evenimentului si va completa cu o contributie proprie suma stransa din taxele de inscriere ale participantilor, totalul fiind directionat catre Administratia Parcului Natural Vacaresti.Partenerul principal de organizare a competitiei este Asociatia Club Sportiv Adrenallina Media.Inaugurat in luna februarie a anului 2010, Sun Plaza este centrul comercial dominant din zona de sud a Bucurestiului, avand o suprafata construita de 208.000 mp. Centrul comercial este detinut de catre S IMMO AG si administrat de catre CBRE Romania.Avand patru etaje, doua destinate exclusiv cumparaturilor si cu o parcare subterana cu 2.000 de locuri care se intinde pe doua niveluri, Sun Plaza este centrul comercial al tuturor, o oaza a cumparaturilor si relaxarii.Centrul comercial a trecut recent prin cel mai amplu proces de reconfigurare desfasurat pe piata de retail din Bucuresti. Peste 20.000 de metri patrati de spatii comerciale au facut obiectul reconfigurarilor, dintre care 11.000 intr-o aripa nou construita in care au fost inaugurate peste 40 de noi magazine, Sun Plaza avand in prezent un grad de ocupare de 100%.In plus, centrul comercial a trecut si printr-o actiune de reimprospatare a designului, fiind realizate doua noi piatete, reconfigurate alte doua, in timp ce pasajul de acces catre statia de metrou Piata Sudului si alte spatii din cadrul mall-ului au fost decorate cu creatii grafice realizate de catre Peter Kogler, artist austriac cu recunoastere internationala si unul dintre pionierii artei generate pe computer.Este primul parc natural situat in mediul urban in Romania. Are o suprafata de 183 de ha si adaposteste o fauna bogata, inedita pentru contextul urban in care s-a dezvoltat. Adminsitratia Parcului Natural Vacaresti este entitatea care asigura managementul parcului si care pune in practica obiectivele de conservare, protectie si vizitare.Conform regulamentului parcului, activitatile sportive precum alergarea sunt permise in interiorul parcului, pe poteci special desemnate, sub supravegherea personalului administratiei.Mai multe detalii pe parcnaturalvacaresti.ro