Tarile nordice, lideri europeni in inovatie si combaterea schimbarilor climatice, vin la GreenTech Film Festival

Evenimentele incluse in programul celei de-a treia editii de la Bucuresti se desfasoara in perioada, in locatiile(zona Main Square si Cinema),(Sala Mare) si. Acestea vor fi urmate de o editie speciala organizata in, in ziua de vineri,Cu ocazia celei de-a treia editii, tarile nordice precum, vor aduce in fata publicului din Romania exemple de bune practici din experienta de lideri europeni in materie de inovatie, implementarea de politici privind sustenabilitatea, sustinerea si finantarea programelor care promoveaza tehnologiile inovatoare pentru combaterea schimbarilor climatice, transpuse de organizatorii festivalului in proiectii de film si dezbateri cu invitati speciali.Tema sustenabilitatii va fi abordata in cadrul conferintei "", eveniment care il are ca invitat principal pe- o figura importanta in miscarea de sustenabilitate la nivel mondial, unul dintre pionierii acestei miscari. Intrucat a incetat sa mai calatoreasca, acesta va avea o interventieLIVE prin Skype sub forma unei prezentari urmata de un Q&A, pe tema "".Evenimentul va fi completat de speakeri romani care vor aborda tema sustenabilitatii din perspectiva de business si ONG -- Director, Innovation Norway Romania,- Sustainability Leader, IKEA,- Director, Editura Seneca,- Director Marketing, Asociatia Environ,- Presedinte, SNRB si- Fondator GreenTech Film Festival.Evenimentul va avea loc, cu acces gratuit in baza unei rezervari.Din programul proiectiilor de film fac parte doua documentare prezentate in premiera pentru Romania, produse de, unul dintre cele mai respectate branduri din lume pentru faptul ca prin actiunile sale reuseste sa sensibilizeze publicul cu privire la problemele de mediu si schimbarile climatice:documenteaza lupta pentru protejarea ultimelor rauri salbatice ale Europei si atrage atentia asupra unui potential dezastru de mediu in Europa. Filmul este proiectat in intreaga lume ca o piesa centrala a campaniei Salvati Inima Albastra a Europei. Premiera in Romania va avea loc miercuri, 13 noiembrie, Cinema City, ParkLake Shopping Center, ora 19.30, si va fi urmata de un Q & A., produs de fondatorul companiei Patagonia, Yvon Chouinard, si regizat de Josh "Bones" Murphy, urmareste impactul crescatoriilor si al fermelor piscicole asupra rezervelor de somon salbatic din intreaga lume.Filmul ne duce in crescatoriile din California, Washington, Oregon si Idaho, unde asistam la conditiile fermelor piscicole din fabrica, precum si somonul inferior genetic si accesibil tuturor, pe care il cresc excesiv.Documentarul va putea fi urmarit in premiera vineri, 15 noiembrie, la Cinema City, ParkLake Shopping Center si sambata, 16 noiembrie, la ARCUB (Sala Mare).Programul proiectiilor de film include si documentarele "", un film care ne ofera un tur captivant in cadrul unui sistem modern de agricultura urbana, care pare a fi pe punctul de a intra in mainstream, "", un documentar ce expune productia de carne cultivata, produsa in laborator prin izolarea celulelor, folosirea AI si a robotilor, dar si beneficiile care pot fi obtinute in urma acceptarii acesteia la scara larga, ca alternativa la productia industriala clasica, extrem de poluanta, "", un film despre energia regenerabila, care devine mai ieftina decat cea a combustibililor fosili, dar si filmele "", selectat la festivaluri importante precum Toronto IFF 2015, si "", castigator a peste 30 de premii la festivalurile internationale de film din intreaga lume.Totodata, in locatia ARCUB din centrul capitalei, GreenTech Film Festival va include pentru prima data in program un film experimental de fictiune - "", un scurtmetraj despre epoci geologice, regate ale vietii si extinctii in masa, realizat in Finlanda.Copiii si parintii sunt asteptati la animatia norvegiana "", iar seria de filme din programul acestei editii va fi inchisa de filmul "", produs si regizat de Cyril Dion alaturi de Melanie Laurent, recompensat cu Premiul Cesar pentru cel mai bun film documentar in anul 2016.Pe parcursul celor, publicul va avea parte de o experienta vizuala si de invatare inedita, o expozitie dedicata deseurilor de electrice si electronice, numita, prezentata de Asociatia Environ.In plus, pentru a afla mai multe despre risipa de hrana, cumparaturi inteligente, portionare corecta a alimentelor si depozitare, publicul din Bucuresti va putea interactiona cu o expozitia "", prezentata de FoodWaste Romania. Ambele expozitii vor putea fi vazute in ParkLake Shopping Center.Programul festivalului include si activitati pentru copii si tineri: un joc interactiv "", deschis in fiecare zi a festivalului, intre orele 16:00-20:00, ateliere de reciclare creativa in zilele de miercuri, sambata si duminica, un atelier de robotica in cadrul caruia cei prezenti vor face cunostinta cu Alpha - robotelul umanoid si Oh-Bot - robotul care vorbeste, si vor invata cum se programeaza cel mai mic robot programabil din lume.Totodata, tinerii vor putea invata despre siguranta pe internet in cadrul unui atelier prezentat de Ora de Net, dar si despre notiuni importante de educatie ecologica.Evenimentele din Bucuresti vor fi urmate de o editie speciala organizata in Cluj-Napoca cu sprijinul Primariei Cluj-Napoca si al Centrului de Cultura Urbana - Cinema Dacia.Cu aceasta ocazie, clujenii vor putea admira expozitia "", prezentata de Food Waste Romania, vor urmari proiectia filmelor "" si "", iar elevii sunt invitati sa participe la atelierul "" prezentat de Fundatia Comunitara Cluj.Programul complet al evenimentelor este disponibil pe site-ul www.greentechfilmfestival . Accesul la toate evenimentele incluse sub umbrela festivalului este gratuit si se face in baza unei rezervari la contact@greentechfilmfestival.ro Grafica prezentata in vizualul acestei editii apartine lui, cunoscut desenator, ilustrator si scriitor.Trailerul oficial al festivalului poate fi vazut pe canalul de Youtube ( http://bit.ly/2pw7G3I ) si pe pagina de Facebook GreenTechFilmFestival ( http://bit.ly/2JDmaWm )."De prea multa vreme asistam neputinciosi in fata dezastrelor naturale, incendiilor de vegetatie, topirea ghetarilor, inundatiilor si alunecarilor de teren soldate cu efecte economice majore si chiar cu pierderea de vieti omenesti....acestea sunt doar cateva dintre efectele chimbarilor climatice. Anul acesta, mai mult decat oricand, am vazut si reactia oamenilor, protestele tinerei generatii iesita in strada pentru a cere autoritatilor sa aplice masuri concrete si rapide, in intreaga lume. Pe scurt, fiecare dintre noi se intreaba: "Eu ce pot face?". GreenTech Film Festival prezinta solutiile sustenabile existente in prezent pe care fiecare dintre noi le poate adopta in stilul de viata, solutii aplicabile in sistemul de educatie, in afaceri si politicile publice. Schimbul de bune practici cu societati avansate, cum sunt tarile nordice, ne va ajuta sa aflam in mod concret cum pot fi schimbate lucrurile si in Romania." - a declarat"Suntem bucurosi ca exista si putem sustine initiative verzi precum GreenTech Film Festival, promovand impreuna grija fata de mediu si viata sustenabila. Asociatia Environ si Asociatia SNRB se alatura acestui concept interactiv cu intentia de a prezenta reciclarea echipamentelor electrice vechi si a bateriilor uzate intr-o maniera experientiala si educativa - prin jocuri, expozitii si ateliere." - a declarat"De zece ani, programul European EveryCanCounts promoveaza in Romania reciclarea dozelor si vorbeste despre sustenabilitate in toate formele pe care reciclarea le poate avea. Folosirea celor mai noi si inovative tehnologii, incepand de la productia dozelor pana la reciclarea lor in cele mai sigure conditii pentru mediu, sprijinirea organizatiilor si angajatilor sa inteleaga implicatiile strategice ale sustenabilitatii, folosind abordari inovatoare si creative au fost cateva dintre principalele noastre obiective. Ne bucuram ca acum avem ocazia sa sustinem un eveniment care isi propune sa prezinte publicului larg nu doar acestei tehnologii, ci si practici aplicabile in viata de zi cu zi." - a declarateste un concept lansat de Media Image Factory, agentie specializata in dezvoltarea proiectelor si initiativelor cu impact social, iar cea de-a treia editie se desfasoara cu sprjinul Ambasadei Suediei la Bucuresti, Ambasadei Novegiei la Bucuresti, Ambasadei Finlandei la Bucuresti, Institutului de Film Norvegian, Innovation Norway, Facultatii de Hidrotehnica (UTCB), Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, Primarei Cluj-Napoca, Cinema Dacia, ARCUB, Primariei Capitalei.