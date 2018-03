Obiectiv european: 10% din combustibilii din transporturi sa vina din resurse regenerabile, pana in 2020. Romania este inca departe

Conform Strategiei Europa 2020,In 2016, Suedia (30,3% din energia din surse regenerabile folosita in transport) si Austria (10,6%) sunt singurele doua state membre UE care au atins tinta de a folosi 10% din combustibilul provenit din energie regenerabila pentru transport.In timp ce Franta (8,9%) si Finlanda (8,4%) sunt relativ aproape de indeplinirea tintei, majoritatea celorlalte state membre,, sunt aproximativCel mai departe se afla Estonia (0,4%), Croatia (1,3%), Grecia (1,4%), Slovenia (1,6%), Cipru (2,7%) si Letonia (2,8%).La nivelul UE, procentul de energie din resurse regenerabile in transport s-a situat la 7,1% in 2016, comparativ cu 6,6% in 2015 si 1,4% in 2004.Eurostat a anuntat recent ca la nivelul UE ponderea energiei obtinute din surse regenerabile in consumul total in 2016 era de 17%, dublu fata de 8,5% in 2004, primul an in care s-a inceput publicarea acestor statistici.Obiectivul UE este ca acest procentaj sa ajunga la 20% pana in 2020 si cel putin 27% pana in 2030.Surse regenerabile de energie sunt considerate, potrivit comunicatului Eurostat, cele solare, fotovoltaice, hidro, eoliene, geotermale si biomasa.11 dintre cele 28 de state membre ale UE si-au indeplinit obiectivele nationale pentru anul 2020, respectiv: Romania, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Croatia, Italia, Lituania, Ungaria, Finlanda si Suedia.La polul opus se afla Olanda (8 puncte procentuale fata de tintele pentru 2020), Franta (7 puncte procentuale), Irlanda (6,5 puncte procentuale), Marea Britanie (5,7 puncte procentuale) si Luxemburg (5,6 puncte procentuale).