Berzele care vin in Romania s-au ales cu 100 de cuiburi noi sau renovate multumita unei aplicatii de mobil

Aplicatia este dezvoltata de Societatea Ornitologica Romana cu sprijinul companiilor Enel din Romania si a ajuns la peste 9.000 de utilizatori.Peste 100 de familii de berze albe au locuinte noi sau renovate, ca urmare a semnalarilor primite cu ajutorul aplicatiei de telefon mobil "Uite Barza!", in doar 2 ani de la lansarea ei oficiala.Procedura este simpla - utilizatorii aplicatiei semnaleaza cuiburile de barza localizate pe stalpi ai retelelor electrice in pozitii care prezinta riscuri, SOR analizeaza si livreaza toate datele spre companiile E-Distributie, iar cuiburile sunt inaltate, amplasate sau refacute, astfel incat pasarile sa nu fie in pericol de electrocutare."Cred ca aici se vede cel mai bine cat de importanta este aplicatia, care este impactul ei major in protejarea berzelor albe - la inceputul fiecarui nou sezon de cuibarit. Utilizatorii ne semnaleaza din luna iulie unde sunt cuiburile care au probleme, iar noi mergem toamna cu statistica spre partenerii nostri de la Enel.Reprezentantii companiilor de distributie sunt singurii care au voie sa urce pe stalpii de electricitate, cei care pot monta suportul de cuib. Anul acesta, prima semnalare de stoluri de berze am avut-o pe 12 martie, data la care deja erau montate noi suporturi metalice pentru cuiburi de angajatii companiilor de distributie ale Enel in Romania", a declarat Ovidiu Bufnila, responsabilul de comunicare al SOR.Un cuib de barza alba este alcatuit din crengi, pamant, carpe, hartii si poate ajunge si la greutatea de o tona.Nu este casa doar pentru berze, ci adaposteste si alte specii de pasari de mici dimensiuni care incap lejer printre crengile cuibului.Riscul cel mai mare pentru berze apare atunci cand puii coboara din cuib si ating firele neizolate sau cand chiar cuibul atinge firele neizolate, produce un scurt circuit si ia foc.Pentru a evita acest lucru, companiile E-Distributie au amplasat pana acum peste 700 de suporturi metalice pentru cuiburi de barza alba pe stalpi.Amplasarea de cuiburi artificiale in locurile unde ar putea fi probleme nu este singurul avantaj pe care berzele albe il au de pe urma acestei aplicatii. Din 2018, migratia lor prin Romania devine tot mai sigura.Utilizatorii aplicatiei "Uite Barza!" pot semnala de acum orice incident din migratia berzelor - coliziune, electrocutare.Berzele migreaza in stoluri mari si trec pe langa linii de inalta tensiune care nu sunt semnalizate, linii cu care uneori intra in coliziune si mor.Cand se odihnesc, in migratie, se pot aseza pe stalpi de medie tensiune care nu sunt izolati, iar rezultatul este din nou unul tragic pentru pasari.Aplicatia, prin intermediul functiei "Incident" preia fotografia pasarii si locul unde a fost gasita moarta si le trimite catre baza de date a SOR. Este realizata o harta cu locurile unde apar aceste incidente, iar harta este trimisa companiilor Enel, suprapusa cu reteaua si se poate interveni cu precizie. Fie sunt amplasate semnalizatoare de linie, fie sunt izolati stalpii care prezinta riscuri pentru pasari.Solutiile de protejare a berzelor raman suprainaltarea cuiburilor existente, cu ajutorul suportilor metalici, izolarea liniilor si amplasarea de balize pentru a evita coliziunea pasarilor cu liniile electrice.Din 2010 si pana in prezent, companiile de distributie ale Enel in Romania au instalat pe stalpii de electricitate peste 700 de suporturi pentru cuiburile de barza si peste 4.000 de teci electroizolante, pentru protejarea pasarilor si reducerea intreruperilor cauzate de acestea.In vara anului 2019, SOR va organiza cea de-a treia numaratoare a berzelor albe din Romania cu ajutorul aplicatiei.Actiunea are loc doar vara, in perioada 25 iunie - 31 iulie, atunci cand pasarile sunt la cuib, iar puii sunt destul de mari pentru a fi vizibili.Conform recensamantului de berze albe organizat in 2014 la nivel european, Romania are 5400 de cuiburi de barza, iar an de an au fost descoperite cuiburi noi cu ajutorul aplicatiei. In 2018, aplicatia "Uite Barza!" a fost folosita la semnalarea primelor doua cuiburi de barza alba din Bucuresti.