Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a ministrilor UE de mediu desfasurata la Luxemburg.UE isi propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intentioneaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale."Trebuie sa recunoastem ca suntem presati de timp", a declarat ministrul danez al Climei si Energiei, Dan Jorgensen, dupa reuniune.El a spus ca interzicerea autoturismelor diesel si pe benzina va determina Comisia sa propuna eliminarea treptata a vehiculelor cu combustibil fosil din bloc in urmatoarele doua decenii.In octombrie 2018 guvernul danez a anuntat ca va interzice vanzarea tuturor masinilor cu combustibil fosili pana in 2030, dar ulterior a renuntat la idee, deoarece acest lucru ar fi incalcat regulile UE.Jorgensen a spus ca, daca UE va fi de acord cu privire la o interdictie la nivelul intregii uniuni, ar fi bine daca fiecare dintre tari ar putea sa puna in aplicare o astfel de masura. "Planul A ar fi acela de a adopta o interdictie europeana", a spus el.Totusi, Lituania, Letonia, Slovenia, Bulgaria si alte cateva tari au sugerat ca trebuie facut mai mult pentru a opri vanzarile de autovehicule second-hand din Europa de Vest catre Est.Jorgensen a spus ca este important ca producatorii de automobile sa fie informati in privinta directiilor de politica ale blocului pe termen lung si ca urmatorul pas al Danemarcei a fost formarea unei aliante cu cele 10 state membre care sustin propunerea sa. "Atunci cred ca vor urma si altii", a spus el. ...citeste mai departe despre " 11 state cer interzicerea vehiculelor diesel si pe benzina, pana in 2040, in Uniunea Europeana " pe Ziare.com