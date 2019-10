20 de companii sunt responsabile de o treime din emisiile globale de gaze cu efect de sera. In top se afla Chevron, Exxon si Gazprom

Noi date colectate de experti renumiti din intreaga lume arata ca aceste companii multinationale si detinute de stat sunt principalii responsabili pentru problemele privind mediul care ameninta viitorul omenirii, potrivit unui studiu citat de The Guardian.Acestea continua sa isi extinda activitatile, desi cei care le administreaza sunt constienti de impactul devastator al combustibililor fosili asupra planetei.Analiza, realizata de Richard Heede, de la Climate Accountability Institute din SUA, cea mai mare autoritate din lume care monitorizeaza efectul combustibililor fosili asupra mediului, a avut ca scop evaluarea materiilor prime extrase de aceste corporatii din sol si nivelul de gaze cu efect de sera de care sunt responsabile inca din 1965.Acesta este anul in care efectele combustibililor fosili asupra mediului au inceput sa fie cunoscute atat de lideri din industrie, cat si de politicieni, mai ales in SUA, spune Heede.Cele 20 de companii din top contribuie la 35% din totalul emisiilor de dioxid de carbon si metan la nivel global, respectiv echivalentul a 480 de miliarde de tone din 1965.In top au fost incluse companii detinute de investitori - Chevron, Exxon, BP si Shell, dar si de stat, precum Saudi Aramco si Gazprom.Chevron se afla pe primul loc in topul celor opt corporatii detinute de investitori, urmata de Exxon, BP si Shell. Aceste patru corporatii produc impreuna peste 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera inregistrate la nivel global din 1965.Aceste corporatii au afaceri in intreaga lume si cheltuie miliarde de dolari pentru a face lobby in guverne si a se portretiza drept "prietenoase cu mediul", remarca Heede.12 dintre companiile din top sunt detinute de state si produc 20% din totalul emisiilor de carbon inregistrate in aceeasi perioada. Pe primul loc este Saudi Aramco, cu 4,38%.Michael Mann, unul dintre cei mai renumiti experti in probleme climatice, spune ca noile date arata rolul companiilor producatoare de combustibili fosili si le-a cerut politicienilor responsabili care vor participa la un congres in Chile, in decembrie, sa ia masuri urgente."Marea tragedie a crizei climatice este faptul ca sapte miliarde si jumatate de oameni tr ...citeste mai departe despre " 20 de companii sunt responsabile de o treime din emisiile globale de gaze cu efect de sera. In top se afla Chevron, Exxon si Gazprom " pe Ziare.com