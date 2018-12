200 de tari au ajuns la un pact de aplicare a Acordului global privind schimbarile climatice

Acordul convenit, in cadrul discutiilor privind clima care au avut loc in Polonia intre tarile membre ale Natiunilor Unite, le permite tarilor semnatare sa puna in practica principiile Acordului climatic incheiat in 2015 la Paris."Nu este usor sa stabilim un acord cu privire la o intelegere atat de specifica si tehnica. Prin acest pachet, ati facut o mie de pasi mici inainte impreuna. Puteti sa va simtiti mandri", le-a spus fericit Michal Kurtyka (foto), presedintele polonez al discutiilor, delegatilor.Epuizati, delegatii au reusit sa depaseasca o serie de opinii diferite pentru a elabora un ghid de 156 de pagini, care este impartit pe teme precum modul in care tarile isi vor raporta si monitoriza angajamentele nationale de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera si de a-si actualiza planurile de emisii.World nations adopt a robust set of guidelines for implementing the landmark #ParisAgreement on #ClimateAction > https://t.co/Jd4wbqXtV3The implementation of the agreement will benefit people from all walks of life, especially the most vulnerable.#GlobalGoals #COP24 pic.twitter.com/vEdpNItY4o- UN Climate Change (@UNFCCC) December 15, 2018Cu toate acestea, activistii privind schimbarile climatice sunt nemultumiti de concesiile facute de tarile semnatare.La ora 23, ministrii au reusit sa elimine un impas important intre Brazilia si alte tari cu privire la regulile contabile pentru monitorizarea creditelor de carbon, prin amanarea celei mai mari parti a acestei discutii pana anul urmator. Astfel, tarile au ratat ocazia de a le trimite un semnal companiilor sa isi accelereze actiunile, remarca Reuters."In timp ce unele elemente ale regulilor de reglementare trebuie inca sa fie elaborate, aceasta reprezinta o baza pentru consolidarea Acordului de la Paris si ar putea facilita revenirea SUA in Acordul de la Paris de catre o viitoare administratie prezidentiala", a declarat Alden Meyer de la Uniunea Oamenilor de Stiinta.Ce prevede intelegerea din PoloniaIntelegerea, convenita in urma unei nopti intregi de negocieri care a avut loc in orasul polonez Katowice, va cere ulterior fiecarei tari din lume sa urmeze un set uniformizat de masuri standard ...citeste mai departe despre " 200 de tari au ajuns la un pact de aplicare a Acordului global privind schimbarile climatice " pe Ziare.com