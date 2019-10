300 de milioane de oameni, amenintati de cresterea nivelului oceanelor pana in 2050 - studiu

Cea mai expusa regiune este Asia, se afirma in cercetare. Peste doua treimi din populatiile vizate se afla in China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia si Thailanda, informeaza AFP.Utilizand un program de inteligenta artificiala, cercetatorii au corectat datele existente despre altitudinea uscatului in zonele costiere, care ar fi putut fi eronate si ar fi condus la o ampla subestimare a suprafetei de zone afectate in timpul mareelor si furtunilor puternice."Proiectiile legate de cresterea nivelului oceanelor nu s-au schimbat", a explicat Ben Strauss, coautor al studiului si presedinte-director al Climate Central, un institut de cercetari climatologice din Statele Unite. "Dar, atunci cand am folosit noile noastre date despre relief, am descoperit ca mult mai multi oameni traiesc in regiuni vulnerabile decat estimasem noi pana acum", a adaugat acelasi expert.Datele gratuite furnizate de NASA, prin programul sau SRTM ce a permis cartografierea a 95% din suprafata Terrei, pot sa contina insa si o anumita marja de eroare.In urma cu cinci ani, Ben Strauss si Scott Kulp au descoperit, comparand aceste elemente cu date mai exacte, ca sistemul SRTM supraestima in mod sistematic altitudinea tarmurilor, confundand acoperisuri si arbori cu nivelul solului."Pentru majoritatea zonelor de coasta de pe intregul glob, nu cunoastem altitudinea reala a solului aflat sub talpile noastre", a explicat Ben Strauss.O combinatie de amenintariPopulatia mondiala, estimata la 7,7 miliarde de oameni in prezent, ar putea sa creasca cu 2 miliarde de locuitori pana in 2050 si cu inca 1 miliard de locuitori pana la sfarsitul secolului, dintre care o mare parte locuiesc in megalopolisuri aflate pe tarmurile marilor si oceanelor.In prezent, aproximativ 100 de milioane de persoane locuiesc in zone aflate sub nivelul marii, potrivit aceluiasi studiu. Unele dintre acele zone sunt protejate de diguri, dar cele mai multe nu beneficiaza de nicio protectie.Mai multe amenintari planeaza asupra populatiilor umane din zonele de litoral: una dintre acestea este cresterea nivelului oceanelor cauzata de dilatarea apei sub efectul incalzirii climei si topirii gheturilor din Groenlanda si din Antarctica.Din 2006, oceanele c ...citeste mai departe despre " 300 de milioane de oameni, amenintati de cresterea nivelului oceanelor pana in 2050 - studiu " pe Ziare.com