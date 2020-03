8,8 milioane de oameni mor, anual, din cauza poluarii aerului

Oamenii de stiinta au calculat ca poluarea aerului reduce speranta de viata, in medie, cu 2,9 ani la nivel mondial, scrie Press Association.S-a constatat ca expunerea pe termen lung la poluantii atmosferici creste riscul de aparitie a problemelor cardiace si respiratorii.Echipa internationala de autori care semneaza cel mai recent studiu pe tema poluarii atmosferice si-a propus sa analizeze relatia dintre expunerea la poluarea atmosferica si "reducerea sperantei de viata".Cercetatorii au descoperit ca poluarea aerului este responsabila pentru reducerea vietii oamenilor pe tot globul, la o scara mult mai mare in comparatie cu razboaiele, alte forme de violenta si bolile transmise de vectori, precum malaria si HIV/SIDA.Utilizand tehnici moderne de modelare, autorii au estimat ca, la nivel mondial, poluarea aerului a provocat 8,8 milioane de decese premature in 2015.In intreaga lume, speranta de viata a fost redusa cu 2,9 ani, au calculat cercetatorii.Prin comparatie, consumul de tutun reduce speranta de viata, in medie, cu 2,2 ani, HIV/SIDA cu 0,7 ani, bolile precum malaria, care sunt transmise de paraziti sau insecte precum tantari, capuse si purici cu 0,6 ani si toate formele de violenta - inclusiv decesul in conflicte armate - cu 0,3 ani, au notat autorii in concluziile studiului publicat in jurnalul stiintific Cardiovascular Research.Oamenii de stiinta sugereaza ca, in lipsa emisiilor rezultate in urma arderii combustibililor fosili, speranta de viata in lume ar creste cu peste un an.Specialistii sustin ca poluarea atmosferica este unul dintre "principalele riscuri pentru sanatate la nivel mondial"."Este remarcabil ca atat numarul de decese, cat si reducerea sperantei de viata din cauza poluarii aerului rivalizeaza cu efectele consumului de tutun si sunt mult mai mari in comparatie cu alte cauze de deces", a declarat unul dintre autorii studiului, profesorul Jos Lelieveld, de la Institutul Max Planck pentru Chimie si Departamentul de Cardiologie al Centrului Medical Universitar Mainz din Germania. Poluarea aerului depaseste malaria drept cauza de deces prematur la nivel mondial cu un factor de 19; depaseste violenta cu un factor de 16, HIV/SIDA cu un factor de 9, alcoolul cu un factor de 45 si abuzul de droguri cu un factor de 60", a precizat Lelieveld.Vezi si:Cat polueaza, de fapt, Romania? In ...citeste mai departe despre " 8,8 milioane de oameni mor, anual, din cauza poluarii aerului " pe Ziare.com