A cincea economie a lumii ia o decizie radicala: Toate casele noi trebuie sa aiba panouri solare

Odinioara apanajul proprietarilor de case bogati, panourile solare instalate pe acoperisuri incep sa devina o sursa de energie electrica comuna, California, a cincea economie a lumii, pavand drumul in aceasta directie. In acelasi timp, decizia statului american va duce la cresterea simtitoare a preturilor caselor, intr-o perioada in care piata imobiliara este inaccesibila pentru multi, noteaza Bloomberg.California s-a aflat de-a lungul timpului in avangarda masurilor progresiste in domeniul energiei, de la introducerea unor standarde de eficienta energetica pentru electrocasnice la un program amplu pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.Cea mai recenta masura, care vizeaza cladirile noi cu destinatie rezidentiala cu mai putin de trei etaje, este o parte a eforturilor guvernatorului Jerry Brown de a reduce emisiile de dioxid de carbon cu 40% pana in 2030, oferind in acelasi timp un model pentru celelalte state. In prezent, pana la 20% dintre casele din California sunt echipate cu panouri solare.In timp ce industria energiei solare aclama masura, criticii avertizeaza ca aceasta s-ar putea traduce prin scumpirea caselor cu aproape 10.000 de dolari, in conditiile in care costurile locuintelor sunt deja ridicate in California."Tinand cont de faptul ca preturile caselor au crescut cu cat au crescut, cred ca cumparatorii vor considera putin lipsita de tact decizia de a fi obligati sa plateasca mai mult pentru sisteme solare pe care poate ca nu le vor sau pe care nu si le permit. Chiar daca, pe termen lung, acesta este raspunsul corect", a spus Brent Anderson, purtatorul de cuvant al unui constructor de case din SUA.Conform expertilor citati de The Independent, proprietarii vor economisi pana la 60.000 de dolari pe durata de viata de 25 de ani a sistemul, datorita reducerii costurilor de operare.Aproape cert este faptul ca unul dintre cei mai mari beneficiari ai noilor prevederi va fi compania Sunrun din San Francisco, cea mai mare companie de montare de panouri solare pentru cladiri rezidentiale din SUA."Ar fi mai bine pentru California daca si-ar concentra eforturile pe sursa reala a problemei, gazele cu efect de sera, in loc sa favorizeze o tehnologie pentru reducerea emisiilor in detrimentul altora", a spus analistul Colleen Reg