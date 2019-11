A inceput cu un meme, dar s-a transformat intr-o campanie globala pentru reimpadurire. Elon Musk a donat un milion de dolari

Chiar daca padurile acopera 30% din suprafata terestra a Globului, multe dintre ele dispar rapid. Intre 1990 si 2016, lumea a pierdut 1,3 milioane de km patrati de paduri - un teritoriu cat Africa de Sud, potrivit datelor adunate de Banca Mondiala.De cand oamenii au inceput sa defriseze, 46% dintre copacii din lumea intreaga au fost doborati. In plus, 17% din padurile amazoniene au fost distruse in ultimii 50 de ani, dupa cum arata un raport publicat in jurnalul stiintific Nature.Nici Romania nu sta prea bine. Suprafata forestiera totala despadurita si degradata, in perioada 2000-2011, a fost de 280.108 hectare (aproximativ 28.000 hectare pe an), conform unui studiu Greenpeace. Acest lucru inseamna ca in ultimii 10 ani, 3,4% din suprafata forestiera a Romaniei a fost distrusa sau s-a degradat.Acelasi studiu arata ca aproape jumatate din suprafetele despadurite se afla in arii protejate. Dar cel mai ingrijorator aspect este legat de faptul ca sunt afectate chiar padurile virgine.Prin urmare, este nevoie sa luam masuri, caci Romania mai are de rezolvat unele probleme in aceasta privinta. Pentru a resuscita "plamanul verde" al tarii noastre, ar trebui sa reimpadurim 10.000 de hectare pe an, sa implementam noi masuri de protejare pentru padurari si pentru aceste spatii, dar si sa avem un plan sustenabil de combatere a taierilor ilegale.Ciolacu sustine ca s-a inteles cu padurarii: In trei saptamani vor fi rezolvate 3 legiPadurar impuscat de hotii de lemne: Sefii mi-au zis sa o las incet. Numai politistii tineri se implicaPeste 3.300 de copaci taiati ilegal in Muntii Rodnei: Prejudiciul depaseste un milion de lei. A fost sesizat ParchetulUn padurar din Iasi a fost gasit mort, cu lovituri la cap. Langa el, erau copaci taiatiO campanie globala de impadurirePartea plina a paharului este ca incep sa rasara tot mai multe initiative de reimpadurire. Iar cea mai recenta are o poveste interesanta si are legatura cu puterea comunitatilor si cu nevoia implicarii.Cand Jimmy Donaldson a ajuns la 20 de mil ...citeste mai departe despre " A inceput cu un meme, dar s-a transformat intr-o campanie globala pentru reimpadurire. Elon Musk a donat un milion de dolari " pe Ziare.com