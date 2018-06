Aerul din Bucuresti e toxic. Solutia unui lider PSD: Mutati-va! Cum ignora cifrele alarmante cei pusi sa aiba grija de sanatatea noastra

La dezbatere a fost prezent, in premiera in Romania, si dr. Kurt Straif, director in Agentia Internationala pentru Cercetare in Domeniul Cancerului. Acesta a venit cu date ingrijoratoare: la nivel mondial, in 2015 au fost inregistrate 15,2 milioane de cazuri de cancer. Pana in 2035 se asteapta sa fie inregistrate 24 de milioane de cazuri de cancer pe an. Iar majoritatea noilor bolnavi de cancer vor proveni din tari slab si mediu dezvoltate.Sunt sute de motive din cauza carora riscam sa facem cancerCu aceste cifre ingrijoratoare in fata, specialistul a prezentat principalii factori care cauzeaza aparitia cancerelor.De-a lungul a zeci de ani, Agentia Internationala pentru Cercetare Cancerului a identificat peste 120 de agenti in grupa 1 de risc, unde sunt inclusi cei despre care s-a demonstrat ca sunt cu certitudine cancerigeni pentru oameni, insa exista alti 400 care au potential de favorizare a aparitiei cancerelor. Practic, in orice moment, oricat ne-am proteja, sunt sute de moduri in care riscam sa ne imbolnavim de una dintre cele mai necrutatoare boli."Rolul meu este sa livrez dovezi stiintifice autoritatilor nationale si internationale, care sa le foloseasca pentru a crea politici pentru prevenirea expunerii la acesti agenti", a spus dr. Kurt Straif, precizand ca aceste date reies dupa analizarea studiilor din acest domeniu si consultarea expertilor din toata lumea in mod transparent, dupa reguli stricte si proceduri riguroase, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea aparitiei oricarui conflict de interese.Prin astfel de analize riguroase s-a ajuns la concluzia ca gazele de esapament emana in atmosfera numerosi agenti periculosi pentru sanatate si ca expunerea indelungata la acestia poate cauza cancer.Respiram de 8 miliarde de ori pe an. PoluareUnul dintre principalele cancere care apar este cel la plamani. Potrivit datelor prezentate de Vald Mixich, presedintele Observatorului Roman de Sanatate, respiram de 15-20 de ori in fiecare minut. Intr-un a ...citeste mai departe despre " Aerul din Bucuresti e toxic. Solutia unui lider PSD: Mutati-va! Cum ignora cifrele alarmante cei pusi sa aiba grija de sanatatea noastra " pe Ziare.com