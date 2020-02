Alexe: Nu vom atinge tinta de 50% pe reciclare pana la sfarsitul anului, vom intra in infringement

"Din pacate, noi, astazi, nu ne vom atinge tinta de 50% (rata de reutilizare si reciclare din masa totala a cantitatilor de deseuri municipale, n.r.), la final de 2020. Noi nu reciclam cat ne-am dori, nu pentru ca nu ar avea cine si nu ar avea cum, ci pentru ca nu prea avem ce.Problema noastra cea mai importanta astazi este cum toate aceste deseuri cu o valoare ridicata, in loc sa le vedem la gropile de gunoi, ar trebui sa ajunga la reciclatori. Am o pasiune pentru paduri, dar nu vreau sa va ascund ca am fost la groapa de gunoi de la Boldesti, din Prahova, apoi am fost la Chiajna, ieri la Glina si mi se rupe sufletul cand vad in aceste depozite imense cantitati de PET-uri care in mod normal ar putea fi reciclate.Daca nu atingem aceasta tinta, vom intra in procedura de infringement si vom plati niste penalizari pana cand ne vom conforma. S-ar putea ca acest cost al penalitatilor sa fie mai mare decat daca am fi investit in a fi focusati sa luam masuri preventive", a declarat Alexe.Ministrul de resort a adaugat ca Romania trebuie sa tina cont de faptul ca, in urmatorul exercitiu financiar, Comisia Europeana nu va mai acorda finantari pentru modernizarea SMID-urilor (Sisteme de Management Integrat al Deseurilor, n.r.), nu recomanda constructia altor gropi de gunoi si nici constructia de incineratoare."Avem groapa de gunoi de la Chiajna, care are statie de sortare. Am fost ieri (marti, 25 februarie 2020, n.r.) la Glina, care are o statie de sortare ce ar putea sa sorteze pana la 70.000 de tone de deseuri pe ora. Sunt convins ca daca aceste statii de sortare din tara ar functiona, nu am mai fi nevoiti sa ducem la groapa de gunoi foarte multe materiale.Dupa cum bine stiti, Comisia Europeana, in urmatorul exercitiu financiar, nu va mai finanta modernizarea SMID-urilor, nu recomanda constructia altor gropi de gunoi si nici constructia de incineratoare. Astfel incat, daca nu ajungem la 50% la final de an, aproape ca suntem obligati prin 2030 sa ducem la depozitul ecologic de deseuri doar 10%.Trebuie sa platim fiecare dintre noi pentru cat aruncam. Avem Legea compostului, care este pe un tr ...citeste mai departe despre " Alexe: Nu vom atinge tinta de 50% pe reciclare pana la sfarsitul anului, vom intra in infringement " pe Ziare.com