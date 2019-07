Am secatuit deja resursele naturale pe 2019. Daca toata omenirea ar trai ca-n SUA, am avea nevoie de 5 planete

Momentul marcheaza, potrivit organizatiei Global Footprint Network, Ziua Suprasolicitarii Pamantului.Seceta in HondurasGlobal Footprint Network (GFN) prezinta an de an datele statistice privind asa-numita "amprenta ecologica", prin calcularea solicitarilor globale de la natura.Momentul in care cerintele depasesc resursele naturale ale planetei este caracterziat prin sintagma Ziua Suprasolicitarii Pamantului (Earth Overshoot Day).An de an, acest nivel este atins tot mai devreme. De la inceputul acestor calcule, in 1971, cand Ziua Suprasolicitarii Pamantului a survenit pe 21 decembrie, am ajuns, iata, la ziua de 29 iulie. In 2018, momentul epuizarii resurselor survenise pe 1 august.Cu alte cuvinte, intreaga omenire consuma an de an mai mult decat pot produce ecosistemele planetei.Consuma mai mult teren agrar si de pasune, mai mult spatiu piscicol, mai multa padure decat are practic la dispozitie. Totodata emana mai multe emisii de CO2 decat pot absorbi padurile si oceanele pamantului.Organizatia internationala Global Footprint Network, cu sediul la Oakland, in California, atrage atentia ca aceasta evolutie dramatica este generata de defrisarile masive, de eroziuni ale solului, de reducerea diversitatii speciilor si cresterea emisiilor de carbon in atmosfera.Sursa: Global Footprint NetworkMari diferente regionaleZiua Suprasolicitarii Pamantului se stabileste in functie de o valoare medie la nivel global. Consumul de resurse naturale efectiv este insa foarte diferit de la o tara la alta, de la o regiune la alta.Organizatia internationala pentru protectia mediului WWF a anuntat ca in emiratul Quatar, de pilda, acest moment al "suprasolicitarii pamantului", cand consumul depaseste resursele, a fost atins deja dupa primele 42 de zile din an. In Indonezia, in schimb, abia dupa 342 de zile.Pentru Germania, data de 3 mai a reprezentat ziua in care cerintele au devenit mai mari decat pot acoperi resursele naturale.Daca ar fi sa facem un calcul, populatia globului ar avea nevoie, in acest moment, de mai mult decat de o singura planeta, mai precis de 1,75 de planete.Daca toata omenirea ar trai ca in Germania, ar fi nevoie chiar de 3 planete. Si daca toti oamenii globului ar avea acelasi necesar de energie ca cetatenii SUA, ar fi nevoie de 5 planete pentru a asigura aceste nevoi.In Germania, situatia este cauza ...citeste mai departe despre " Am secatuit deja resursele naturale pe 2019. Daca toata omenirea ar trai ca-n SUA, am avea nevoie de 5 planete " pe Ziare.com