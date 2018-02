ANRE pune frana montarii de contoare inteligente pentru curent. Doar 30% dintre romani ar putea sa beneficieze, pana in 2020

Mai exact, printr-un ordin publicat de curand in Monitorul Oficial, ANRE a abrogat urmatorul articol:"Pentru implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice, ritmul aplicat de catre operatorii de distributie concesionari este aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si are ca tinta pana in anul 2020 implementarea la cca 80% din numarul de clienti finali."Acest lucru inseamna ca se renunta la planul de montare a acestor aparate la scara larga. Cel putin deocamdata.Pragul a fost setat de o directiva europeana, care prevede ca, pana in anul 2020, 80% din consumatorii de energie electrica din fiecare stat membru al UE sa aiba contoare inteligente instalate, dar doar in cazul in care o evaluare economica (analiza cost-beneficiu) dovedeste ca implementarea este fezabila.Este important de notat faptul ca valoarea aparatelor si a montajului sunt introduse etapizat in factura la energie a consumatorului, ceea ce inseamna ca noi suportam aceste costuri, mai precis din componenta de tarif de distributie. Campania a inceput in tara noastra acum trei ani si e estimata sa ajunga la un total de 1 miliard de euro.Iar cum tinta era atat de ambitioasa, companiile s-au apucat sa faca aceste schimbari la foc continuu. De exemplu, in mai 2017 cei de la Enel precizau ca au in plan montarea de 300.000 de astfel de contoare pana la finalul anului. Un alt exemplu este cel al CEZ, care planificase pentru perioada 2016-2020 instalarea a peste 400.000 de aparate de acest gen.Doar ca acum ANRE pune frana acestor campanii si limiteaza valoarea investitiilor aferente sistemelor de masurare inteligenta din planurile de implementare la maximum 10% din valoarea programului anual de investitii aprobat de ANRE pentru 2018. Acest lucru inseamna ca in cazul in care distribuitorul nu vrea sa suporte din bugetul propriu instalarea contoarelor inteligente, atunci acesta trebuie sa monteze mai putine, in limita plafonului.De asemenea, potrivit ordinului, ANRE promite ca pana la data de 30 septembrie 2018 vor fi adoptate conditiile de intocmire a programelor de investitii pentru implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice in Romania. Adica abia atunci dist ...citeste mai departe despre " ANRE pune frana montarii de contoare inteligente pentru curent. Doar 30% dintre romani ar putea sa beneficieze, pana in 2020 " pe Ziare.com