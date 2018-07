Autoritatile americane de mediu dezvaluie ca Holzindustrie Schweighofer continua sa ia lemn din parcurile nationale ale Romaniei

Autorii raportului solicita Guvernului sa continue instrumentarea cazului Schweighofer, imbunatatirea platformei Inspectorul Padurii pentru a pune mai multe informatii la dispozitia publicului, consolidarea aplicarii legii in domeniul taierilor ilegale si coruptiei si oprirea taierilor comerciale in parcurile nationale.Potrivit raportului intitulat "Jaful padurilor din Romania", furnizorii firmei Schweighofer exploateaza peste 50 de zone din doua parcuri nationale din nordul Romaniei. In ultimul an si jumatate, arata realizatorii raportului, au fost transportati peste 35.000 de metri cubi de lemn din aceste zone.EIA arata ca firma Schweighofer si-a vandut majoritatea depozitelor proprii si toate padurile pe care le detinea, iar acum este dependenta de depozitele private."Compania a facut numeroase afirmatii inselatoare cu privire la capacitatea sa de a-si monitoriza lantul de aprovizionare, in special referindu-se la sistemul sau de monitorizare prin GPS, Timflow.Compania pretinde ca fiecare camion care livreaza lemn la gaterele companiei este prevazut cu un dispozitiv GPS care dovedeste cu precizie locul de incarcare al bustenilor. Cu toate ca acest lucru este adevarat, locul de incarcare pentru aproape jumatate din aceste transporturi este doar un depozit de busteni, lucru care nu ajuta compania sa cunoasca efectiv padurea de origine a bustenilor respectivi", scrie in raport.Cine livreaza lemn din Romania pentru SchweighoferUnul dintre depozitele care furnizeaza lemn catre Schweighofer este compania romaneasca Frasinul, care vinde lemn din patru depozite de langa parcurile nationale Rodna si Calimani. Camioanele firmei Frasinul au transportat cel putin 6.000 de metri cubi de lemn din aceste parcuri pe parcursul ultimelor 18 luni."Firma Frasinul are un istoric in privinta problemelor cu legea. Patronul acesteia se afla sub investigatia autoritatilor romanesti anticoruptie incepand cu anul 2014", atrag atentia realizatorii raportului.Ei amintesc si de ancheta DIICOT privind modul ilegal de obtinere a lemnului d ...citeste mai departe despre " Autoritatile americane de mediu dezvaluie ca Holzindustrie Schweighofer continua sa ia lemn din parcurile nationale ale Romaniei " pe Ziare.com