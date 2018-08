Pompierii nu vor reusi sa stinga incendiul din California pana in septembrieFara indoiala planeta se incalzeste, iar climatologii avertizeaza ca lucrurile vor merge inspre si mai rau. Un nou studiu arata ca planeta noastra va deveni o sera, ca permafrostul care se topeste va duce la emisii masive de metan, care vor incalzi Pamantul la un nivel "dezastruos", arata The Oregonian."Vor fi afectate serios ecosistemele, societatea, dar si economia", se arata intr-un raport publicat de PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).Si e clar inca de pe acum ca efectul va fi unul de domino, a explicat unul dintre autorii studiului, Johan Rockstrom. Iar fenomenul, odata inceput, va fi dificil sau imposibil de oprit, a mai spus el.E nevoie de o incalzire globala de numai 2 grade Celsius fata de cea inregistrata in perioada pre-industriala pentru ca toate aceste lucruri sa se intample. In prezent, suntem cu un grad Celsius peste limita de atunci. Prin urmare, mai e foarte putin pana ce pasim in zona inevitabilului.Citeste si Tot mai negi incalzirea globala? Uite dovada oferita de NASA - 140 de ani in 36 de secunde (Video)A.P. ...citeste mai departe despre " Avertismentul oamenilor de stiinta: Pamantul va deveni o sera! Cat mai avem pana atunci " pe Ziare.com