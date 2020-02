Avocatul Poporului a anuntat intr-un comunicat de presa ca a deschis dosar si solicita informatii Primariei Municipiului Bucuresti, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garzii Nationale de Mediu si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor cu privire la situatia semnalata in 54 de petitii adresate de cetateni institutiei referitoare la situatia poluarii aerului la nivelul municipiului Bucuresti, insistandu-se asupra depasirilor concentratiilor maxime admise de poluanti in aer inregistrate pe 4 ianuarie 2020.Pe 5 ianuarie, consilierul general al USR Octavian Berceanu a postat pe Facebook o scrisoare deschisa adresata ministrului Mediului, Costel Alexe, in care afirma ca masuratorile parametrilor calitatii aerului respirat din Sydney si Bucuresti au "valori comparabile".Ministrul Mediului spunea pe 6 ianuarie ca depasirile normelor de poluare exista, sunt din ce in ce mai mari de la an la an si toate administratiile publice din Romania trebuie sa implementeze planurile de masuri privind imbunatatirea calitatii aerului.Primarul general, Gabriela Firea, declara tot atunci ca a luat masuri privind imbunatatirea calitatii aerului in Capitala, dar considera ca nu se poate recupera in 36 de luni ce nu s-a facut in zeci de ani.In legatura cu informatiile aparute in spatiul public referitoare la valorile inregistrate pentru poluantii PM2,5 si PM10 de catre retelele independente de masurare a calitatii aerului, Primaria Municipiului Bucuresti preciza ca aceste retele nu sunt autorizate/omologate de Ministerul Mediului.Citeste si:Praf si pulbere: Tara in care poluatul platesteNicusor Dan: In loc sa reduca poluarea din Bucuresti, Firea a amplificat-o! Bani au fost, dar nu s-a facut nimicPrima victima in scandalul poluarii din Capitala. Sefa Garzii Nationale de Mediu a acceptat sa plece din functie ...citeste mai departe despre " Avocatul Poporului cere informatii despre poluarea aerului in Bucuresti de la mai multe institutii, inclusiv Primaria Capitalei " pe Ziare.com