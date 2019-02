Baltile de langa Bucuresti miros urat, iar pestii mor pe capete. Apele Romane tin la secret identitatea celor care polueaza

Mai multi oameni care locuiesc in localitatile din nordul Capitalei - adica in Otopeni, Tunari si Stefanestii Vechi - spun ca au ajuns la capatul rabdarii. Motivul: apa din zona lor - respectiv raul Pasarea si o serie de balti - sunt pesta masura de poluate si emana un miros fetid.Pentru unii, faptul ca apele din zona sunt poluate nu inseamna doar disconfort, ci si pagube impovaratoare. Spre exemplu, Gheorghe Pavel, care administreaza o balta cu peste intinsa pe 10 hectare, spune ca zilele trecute luciul sau de apa a capatat o culoare murdara, iar pestii au inceput sa ii moara cu sutele."Si i-am aruncat pe toti. Iar momentan nu pot exploata balta. Cat am pierdut? Pai, dauna e totala. Buna ziua, v-au murit toti pestii! Nu intereseaza pe nimeni in afara de mine, se pare! Intrebarea mea este: ce facem cu mirosul, ca nici in case nu mai putem sta de la halul in care miroase apa...Eu am reclamat de zece ani problema asta. Vine poluarea de la Cosmoplis, de la statia de epurare de la Tunari, de la statia de la Otopeni. Si mai e si aeroporul, care varsa de la degivrare (substante folosite la dezghetarea fuselajelor - n.red.) ", a declarat pentru Ziare.com Gheorghe Pavel.Piscicultorul spune ca i-a semnalat problema pana si ministrului Agriculturii, Petre Daea, dar ca nu si-a pus prea mari sperante in faptul ca acesta va rezolva ceva."Chiar azi (miercuri - n.red.) m-am intalnit - impreuna cu piscicultorii din tara - cu ministrul Petre Daea. De dimineata am luat un borcan cu apa din balta mea si i l-am pus pe masa. Si l-am intrebat 'Va place?'. Iar el mi-a raspuns: 'Nu-mi place, domnule, si o sa iau masuri!' Ce masuri?Ca eu de atata vreme reclam problemele astea, ca au ajuns sa imi spuna de la institutii ca nu sunt normal la cap... Pai, va intreb: eu nu sunt normal sau ei sunt anormali, ca lasa lucrurile sa se intample asa?Facem noi analize la apa si ne ies proaste. Ne spun si autoritatile ca in apa noastra e poluare de gradul 4. Dar de unde vine poluare nu ne spun, ca asta nu mai trebuie s-o vedem...", a relatat Gheorghe Pavel pentru Ziare.com.In ace ...citeste mai departe despre " Baltile de langa Bucuresti miros urat, iar pestii mor pe capete. Apele Romane tin la secret identitatea celor care polueaza " pe Ziare.com